14 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei, a un año de la salida del cepo: "No fue una medida técnica, fue una declaración de principios"

El Presidente compartió un posteo en el que expresó que "a pesar de la campaña de miedo" el "dólar no se disparó" y el Banco Central de la República Argentina acumuló una gran cantidad de reservas. "Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero", sentenció.

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Milei remarcó que el programa es sólido y que no hay crisis.

Milei remarcó que el programa es "sólido" y que "no hay crisis".

A un año de la salida del cepo, el presidente Javier Milei compartió un posteo en redes sociales donde aseguró que esta decisión "no fue una medida técnica, fue una declaración de principios". Además remarcó que a pesar de "la campaña de miedo" el "dólar no se disparó" y el Banco Central de la República Argentina acumuló una gran cantidad de reservas.

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La medida fue implementada el pasado 14 de abril de 2025 mediante un comunicado en Banco Central de la República Argentina (BCRA) donde informaron que "la eliminación de restricciones cambiarias impulsará la actividad, el empleo, la inversión y la productividad de la economía argentina, con el refuerzo de la recuperación del ahorro doméstico y el crédito al sector privado en curso".

Al cumplirse un año, Javier Milei recordó la fecha con un extenso mensaje en el que afirmó "hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas".

"El cepo cambiario era una aberración. Obligaban a liquidar los dólares al precio que ellos decidían, fijaban el tipo de cambio desde su escritorio y enviaban a la gente a los mercados paralelos. Mientras tanto los degenerados fiscales del régimen y sus amigos vaciaban el Banco Central", añadió.

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Sin embargo, Milei remarcó las decisiones de su Gobierno que llevaron a la salida del cepo, ya que "levantar el cepo requería algo que la política argentina perdió hace muchas décadas: convicción. Nosotros sabíamos que como nuestro programa era y sigue siendo sólido no iba a haber crisis".

"A pesar de la campaña de miedo de los periodistas ensobrados y los profetas del caos de siempre, el dólar no se disparó. El BCRA acumuló una gran cantidad de reservas. Hubo y hay rachas históricas de compras de USD por parte del BCRA", subrayó el Presidente.

"Los mismos que pronosticaron el apocalipsis hoy guardan silencio. Como siempre. La salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero. Eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos", finalizó

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