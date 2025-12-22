22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Paro de controladores aéreos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y deberán prestar servicio

El Ministerio de Capital Humano informó la medida, que regirá desde este martes a las 8 y estará vigente por 15 días. Además, la cartera convocó a "propiciar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento del servicio".

Por

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por los paros de controladores aéreos.

El Ministerio de Capital Humano anunció que dictó la conciliación obligatoria en el marco de los paros resueltos por controladores aéreos debido a una serie de reclamos, lo que afectó a vuelos nacionales en plena temporada alta por las Fiestas de fin de año. De esta manera, deberán prestar servicio normalmente.

Patricia Bullrich chicaneó a la CGT.
Te puede interesar:

Bullrich chicaneó a la CGT por la marcha contra la reforma laboral: "Volvemos a lo importante"

En un comunicado, la cartera que encabeza Sandra Pettovello confirmó que deben suspenderse las medidas de fuerza: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.), a solicitud de esta última, frente al rechazo del ofrecimiento formulado por la empresa".

En tal sentido, señaló que la disposición regirá desde este martes por la mañana: "La medida, que comenzará a regir desde las 8 horas del martes 23 de diciembre, se encuadra en la Ley N.º 14.786 y establece un período de conciliación obligatoria de quince (15) días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto".

"En este marco, se intima a ATEPSA y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante la vigencia del período conciliatorio", agregó en esta línea.

Por último, el Ministerio de Capital Humano llamó a resolver el conflicto: "Asimismo, se convoca a las partes a retomar las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de propiciar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento del servicio".

Ministerio de Capital Humano conciliación obligatoria controladores aéreos
El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

"El Ministerio de Capital Humano reafirma así su compromiso con la preservación del diálogo social y la protección del interés público", concluyeron.

El cronograma que quedó sin efecto tras la conciliación obligatoria abarcaba desde el 17 hasta el 29 de diciembre, afectando distintos tipos de aviación (comercial, ejecutiva y general) en bloques horarios rotativos.

Los trabajadores reclaman una recomposición de haberes acorde a la inflación y argumentan una pérdida del poder adquisitivo durante el año en curso. Ante la falta de acuerdo en las mesas de negociación paritarias, el gremio escaló el conflicto a través de "medidas legítimas de acción gremial".

A diferencia de un paro total, los controladores aéreos aplicaron interrupciones intermitentes. Durante estas franjas, se suspenden las autorizaciones de despegue, aunque siempre se garantizaron los aterrizajes y la atención de vuelos sanitarios o de emergencia por razones de seguridad operacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Foto: prensa FTCIODyARA.

Aceiteros realizó una huelga nacional para marchar con la CGT contra la reforma laboral

play

"Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional": la advertencia de la CGT en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

La UTA advirtió por un posible paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de pago del aguinaldo a los choferes

play

Milei prepara la Quinta de Olivos para agasajar a su gabinete con un asado

Discapacidad: advierten que el déficit cero se pagará con recortes en rehabilitación y medicamentos

Discapacidad: advierten que el "déficit cero" se pagará con recortes en rehabilitación y medicamentos

Javier Milei volverá a Davos: anticipan un discurso en defensa del liberalismo

Javier Milei volverá a Davos: anticipan un discurso en defensa del liberalismo

Rating Cero

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

Mauro Icardi con Francesca e Isabella en Turquía.
play

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi "sigue siendo deudor" porque no pagó la totalidad de la cuota alimentaria

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Ahora, llegó a la gran N roja, una película coreana que es furor en este sitio de streaming, se trata de El gran diluvio. Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar.
play

Cuál es la trama de El Gran Diluvio, la película coreana que sorprende en Netflix y es lo más visto

últimas noticias

play

Milei prepara la Quinta de Olivos para agasajar a su gabinete con un asado

Hace 5 minutos
La FIFA actualizó el ranking de selecciones: ¿En qué lugar quedó Argentina?

La FIFA actualizó el ranking de selecciones: ¿En qué lugar quedó Argentina?

Hace 23 minutos
play
Chano Charpentier.

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Hace 28 minutos
La crisis climática está comprometiendo el desarrollo humano.

Advierten que el cambio climático impacta en el desarrollo del feto y reduce la estatura infantil

Hace 30 minutos
Para taxis y remises, el financiamiento permite acceder a préstamos prendarios de hasta $28.000.000, con un plazo de 48 meses y una tasa fija del 20% anual.

CABA: lanzan créditos para que taxistas, remiseros y motos delivery puedan comprar vehículos eléctricos

Hace 1 hora