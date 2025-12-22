Paro de controladores aéreos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y deberán prestar servicio El Ministerio de Capital Humano informó la medida, que regirá desde este martes a las 8 y estará vigente por 15 días. Además, la cartera convocó a "propiciar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento del servicio". Por + Seguir en







El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por los paros de controladores aéreos.

El Ministerio de Capital Humano anunció que dictó la conciliación obligatoria en el marco de los paros resueltos por controladores aéreos debido a una serie de reclamos, lo que afectó a vuelos nacionales en plena temporada alta por las Fiestas de fin de año. De esta manera, deberán prestar servicio normalmente.

En un comunicado, la cartera que encabeza Sandra Pettovello confirmó que deben suspenderse las medidas de fuerza: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.), a solicitud de esta última, frente al rechazo del ofrecimiento formulado por la empresa".

En tal sentido, señaló que la disposición regirá desde este martes por la mañana: "La medida, que comenzará a regir desde las 8 horas del martes 23 de diciembre, se encuadra en la Ley N.º 14.786 y establece un período de conciliación obligatoria de quince (15) días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto".

"En este marco, se intima a ATEPSA y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante la vigencia del período conciliatorio", agregó en esta línea.

Por último, el Ministerio de Capital Humano llamó a resolver el conflicto: "Asimismo, se convoca a las partes a retomar las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de propiciar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento del servicio".

Ministerio de Capital Humano conciliación obligatoria controladores aéreos El comunicado del Ministerio de Capital Humano. "El Ministerio de Capital Humano reafirma así su compromiso con la preservación del diálogo social y la protección del interés público", concluyeron. El cronograma que quedó sin efecto tras la conciliación obligatoria abarcaba desde el 17 hasta el 29 de diciembre, afectando distintos tipos de aviación (comercial, ejecutiva y general) en bloques horarios rotativos. Los trabajadores reclaman una recomposición de haberes acorde a la inflación y argumentan una pérdida del poder adquisitivo durante el año en curso. Ante la falta de acuerdo en las mesas de negociación paritarias, el gremio escaló el conflicto a través de "medidas legítimas de acción gremial". A diferencia de un paro total, los controladores aéreos aplicaron interrupciones intermitentes. Durante estas franjas, se suspenden las autorizaciones de despegue, aunque siempre se garantizaron los aterrizajes y la atención de vuelos sanitarios o de emergencia por razones de seguridad operacional.