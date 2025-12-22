IR A
Wanda Nara reveló que Mauro Icardi "sigue siendo deudor" porque no pagó la totalidad de la cuota alimentaria

La conductora de MasterChef Celebrity recordó que el futbolista les debe plata a Francesca e Isabella antes de despedirse de ellas para que pasen Navidad con el padre.

Mauro Icardi con Francesca e Isabella en Turquía.

Mauro verá a sus hijas en el edificio donde viven con Wanda.

La conductora de MasterChef Celebrity y Bake Off, Wanda Nara, recordó que el futbolista Mauro Icardi "sigue siendo deudor alimentario" a días de tener que despedirse de Francesca e Isabella para que pasen Nochebuena y Navidad con su padre.

"Pagó 4 meses de los 14 que debe, sigue siendo deudor alimentario. No levanta el juez el ordenamiento ni la inscripción de deudor", detalló la modelo por WhatsApp al periodista Juan Etchegoyen un día después de suspender las grabaciones del reality de cocina quebrada en llanto por el fallo judicial que determinó que las nenas se queden hasta el 27 de diciembre con su padre.

El jugador de Galatasaray pagó esas cuatro cuotas para retirar sin complicaciones a sus hijas este lunes a las 11 y poder salir del país el 27 de diciembre para volver a Turquía. A la par, Icardi le pidió a la Justicia otra reducción de la cuota: primero logró bajarla del 5% de su sueldo al 3% y ahora pide disminuirla al 1%.

El abogado César Carozza explicó en El Diario de Mariana (América) que el futbolista abonó solo la liquidación aprobada, pero no la deuda actualizada. Su colega Mauricio D'Alessandro precisó que la deuda total ascendería a u$s 300.000.

La defensa de Mauro Icardi

La abogada de Icardi, Lara Piro, justificó que el fallo judicial habilitara a Icardi a pagar solo cuatro cuotas para poder salir del país y regresar a Turquía porque la prioridad estaba en el reencuentro, dado el proceso de Restitución Internacional en trámite.

“Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas, es lógico que el juez lo priorice ante la madre que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, concluyó Piro.

