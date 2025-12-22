Chano Charpentier tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

El cantante de Tan Bionica compartió detalles inéditos sobre su primer tratamiento que derivó en la creación del álbum Obsesionario en La Mayor.

El cantante de Tan Bionica, Santiago "Chano" Moreno Charpentier, reveló cómo fue su primera internación por adicciones, remarcó que tiene "la responsabilidad" de recuperarse y detalló cómo, a raíz del tratamiento, surgió el álbum Obsesionario en La Mayor.

"Se me descontroló una situación que después entendí como que yo tenía una enfermedad y que no tenía la culpa de tenerla, sino que tenía la responsabilidad de recuperarme", explicó el artista a Migue Granados en el canal de streaming OLGA.

Chano a los 24 años sentía que la vida ya se le estaba yendo de las manos, pero su familia "estaba esperando" que él decidiera internarse . En esos ocho meses, escribió los primeros trazos de Obsesionario en La Mayor como parte de su tratamiento.

En Otra noche perdida en El Trece, el cantautor había señalado: " A mí nadie me dijo todo el daño que yo iba a provocar . Nadie me dijo ‘che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’".

“Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona porque tengo las herramientas”, había afirmado con Mario Pergolini .

Cómo gestó Obsesionario en La Mayor de Tan Bionica

Durante sus ocho meses de internación para tratar su adicción a las drogas el personal del lugar le ofreció trabajar con planes de escritura y uno de ellos fue "el inventario sexual". "No era lo que el nombre sugería", aclaró.

Chano lo describió como "un ejercicio profundo sobre las relaciones personales y el reconocimiento de los patrones que se repetían". En su caso, el patrón común "en todas" era la obsesión.

"Entonces, yo dije: ‘Es el inventario de las obsesiones’", concluyó el músico y profundizó: "Creo que nunca conté esta historia, pero el inventario de las obsesiones le puse 'Obsesionario'". Sin embargo, no todo el álbum fue escrito durante la internación, solo la canción Arruinarse, que interpretó luego junto a Airbag.