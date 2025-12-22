IR A
La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

María Sol está en pareja con su amigo de la infancia Julián "Tuli" Arellano hace años. El 3 de enero darán el sí en una ceremonia íntima en Santa Fe.

Julián Arellano y María Sol Messi.

María Sol Messi tiene 32 años, trabajó como brand manager de The Messi Store, la marca de indumentaria de Lionel Messi, y actualmente dirige su propia marca Bikinis Río. El 3 de enero se casará con uno de los técnicos de la Sub 19 del lnter Miami, Julián "Tuli" Arellano, en Rosario, donde se conocieron de niños.

Messi y Cristiano, dos de los mejores futbolistas en actividad.
Messi vs. Cristiano Ronaldo: con cuántos títulos en su carrera cierran el 2025

María Sol y Julián se conocieron en el barrio La Bajada y son novios hace varios años, ya estaban juntos para el casamiento de Messi y Antonela Rocuzzo celebrado el 30 de junio de 2017. Rocuzzo es una de las clientas de María Sol y ha modelado bikinis de su marca, al igual que la cantante Lali Espósito.

Embed - BIKINIS RIO on Instagram: "La pareja más linda de todas Divina @antonelaroccuzzo con nuestro conjunto Top Tini Negro combinado + Cola Less Rufina Negra con elástico pink Conseguilo en nuestra tienda online www.bikinisrio.com "
View this post on Instagram

La fundadora de Bikinis Río reveló hace tres años que sus sobrinos Thiago, Mateo y Ciro son su "debilidad" y en la misma conversación con El Trece remarcó su preferencia por el perfil bajo y por mantenerse lejos de la exposición mediática: "Me da vergüenza, yo no soy de la tele, me da mucha vergüenza".

Tuli integró el equipo de fútbol 5 "La Bajada", consagrado en la Liga Paradise de Funes, antes de sumarse como entrenador al club estadounidense en 2023. En Linkedin, Julián se presenta como "Coach en Inter Miami", "Inversor en Criptos, NFT y Oro Digital" y "Fundador del unicornio Special Fan".

La ceremonia íntima de la familia Messi en Rosario

A diferencia del casamiento del capitán de la Selección argentina, la unión entre la hermana menor del 10 y Arellano se realizará lejos de toda la exposición y se procurará resguardar la privacidad de la familia. Para eso, compartirán la fiesta y la boda en el barrio privado Kentucky en Funes.

De vacaciones en Argentina, Messi se reincorporará en el Inter Miami recién el 7 de enero.

