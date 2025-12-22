Un entrenador sorprendió y reconoció que le gustaría dirigir a Boca: "Tienen que darse los momentos" El DT, que se encuentra en el exterior, admitió su deseo de desempeñarse en el Xeneize en medio de la incertidumbre por la continuidad de Claudio Úbeda. Por + Seguir en







Boca atraviesa una incertidumbre por su DT.

El entrenador del Toluca de México, el argentino Antonio Mohamed, expuso que desea ser el director técnico de Boca "en algún momento", en medio de la incertidumbre por la continuidad de Claudio Úbeda en el Xeneize. Además, aclaró que no fue contactado para desempeñarse en el club de La Ribera.

En diálogo con TyC Sports, Mohamed marcó que no conversó con las autoridades de Boca para ser el entrenador del equipo. "No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados a… Pero oficialmente nunca me llamaron, nunca se contactaron conmigo", expresó.

En tal sentido, se refirió al método de contratación del Xeneize: "Siempre hay terceras personas que insinúan y te nombran a alguno del Consejo que quiere hablar con vos. Son paracaidistas. Por lo que he visto de cómo se ha manejado Boca, si te quieren, te van a buscar y te llevan o hablan con vos directamente".

Mohamed.jpg El Turco Mohamed. "Un club de envergadura mundial te llama y te preguntan si estás interesado y si le decís que no, ni sale públicamente. Y obviamente uno tampoco lo diría porque seguramente te cerraría las puertas para el futuro, entonces es preferible guardar la información", agregó en esta línea.

En tanto, admitió que desea entrenar a los futbolistas de Boca, aunque recordó su contrato con Toluca: "A uno le gustaría en algún momento tener esa chance. Pero bueno, tienen que darse los momentos y los tiempos de las personas. Este año firmé un contrato por dos años, con la posibilidad de acordar una salida en julio. Después del Mundial nos sentaremos a analizar y tomaremos la decisión que sea conveniente para ambas partes".

Por lo pronto, el entrenador de 55 años llevó a la consagración de Toluca en el Torneo Apertura de la Liga MX, ya que los Diablos Rojos vencieron 2-1 a Tigres en la final. De esta manera, el argentino alcanzó los 12 títulos como DT.