Aceiteros realizó una huelga nacional para marchar con la CGT contra la reforma laboral La FTCIODyARA convocó un paro para este jueves contra el proyecto del Gobierno y la cámara empresarial más representativa del sector criticó la medida por considerarla una "huelga política".







Foto: prensa FTCIODyARA. Foto: prensa FTCIODyARA.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) realiza una huelga nacional aceitera este jueves aún con críticas de las empresas del sector para que el personal del sector pueda asistir a la movilización de la CGT contra la reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso.

El secretario general de Aceiteros, Daniel Yofra, aseguró que la reforma laboral "para los trabajadores es llegar a una esclavitud que hace 100 años no se vivía".

"Hablan de modernización y quieren volver al 1900”, advirtió el sindicalista este jueves en radio Con Vos y consideró que el proyecto del Ejecutivo no tiene "absolutamente nada positivo".

Aceiteros marcha CGT reforma laboral 2 Foto: prensa FTCIODyARA. El cruce del sindicato con la cámara empresarial más representativa del sector Desde el gremio explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar la presencia de todos los trabajadores en la protesta y calificaron la huelga como una acción “en defensa propia”, frente a un proyecto que "atenta contra derechos laborales esenciales y favorece a una minoría empresaria".

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) criticó la medida por considerarla una “huelga política” y advirtió que “procederá a tomar todas las medidas que establece la ley”. Ante esto, el sindicato sostuvo que la Constitución Nacional y la legislación vigente garantizan el derecho de huelga, y que cualquier sanción o represalia constituiría una violación a derechos fundamentales.

En su posicionamiento, la federación reconoció el carácter político de la medida y lo reivindicó, al afirmar que las huelgas con motivación política están amparadas por el bloque federal de derechos, con respaldo en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La conducción sindical ratificó la convocatoria y advirtió que responderá con unidad y conciencia de clase ante cualquier intento de represalia, al tiempo que llamó a rechazar una reforma que “empeora las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población”.