El sindicato del neumático paraliza las fábricas en la víspera de Navidad ante el fracaso de la paritaria 2025 Por el conflicto salarial que lleva casi un año sin acuerdo, el SUTNA anunció un paro nacional de 24 horas para el martes, con manifestaciones frente a las plantas de FATE, Bridgestone y Pirelli. Las cámaras empresariales advirtieron que la continuidad de la producción local está en peligro por la falta de competitividad y el avance de nuevos competidores. Por + Seguir en







La continuidad de la producción local está en peligro por la falta de competitividad.

El conflicto salarial en la industria del neumático escaló este lunes tras el anuncio de un paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La medida de fuerza comenzará el martes a las 14, con manifestaciones frente a las plantas de FATE, Bridgestone y Pirelli, en respuesta a una negociación paritaria que lleva casi un año sin acuerdo.

La decisión del gremio se tomó tras fracasar una nueva audiencia ante la Secretaría de Trabajo el pasado viernes. Ante la falta de consenso, las autoridades dictaron un cuarto intermedio hasta el 26 de diciembre, plazo que el sindicato calificó de “evidentemente muy prolongado” dada la urgencia por la pérdida del poder adquisitivo y la proximidad de las fiestas de fin de año.

Según publicó Ámbito, las cámaras empresariales advirtieron que la continuidad de la producción local está en peligro por la falta de competitividad y el avance de nuevos competidores. Según las firmas, el deterioro del negocio se debe a “los niveles de inventario de cubiertas en el mercado local y la diversidad de nuevos competidores; sumado a la imposibilidad de abordar mercados de exportación”.

En términos de propuestas, Bridgestone ofreció un aumento acumulativo del 23,8%, mientras que Pirelli propuso un 19,2%. Ambas compañías calificaron estas ofertas como un “máximo esfuerzo” para equilibrar la continuidad del empleo con las posibilidades reales del negocio en una coyuntura económica que definieron como altamente desafiante.

FATE, de capitales nacionales, presenta el panorama más crítico al no formular una propuesta salarial concreta. La empresa argumentó que enfrenta una “imposibilidad objetiva” de otorgar aumentos debido a la caída de la demanda, el alza de costos en dólares y la importación de neumáticos desde China, lo que “pondría en serio riesgo” la sustentabilidad de su planta.