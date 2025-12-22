La actriz salió de hacer su programa en LuzuTV y una seguidora se acercó a darle una gaseosa, pero esta se cayó y la reacción de la conductora generó indignación en las redes.

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

Carina Zampini protagonizó un incómodo momento con una fanática en la vía pública que se acercó para saludarla, el video se viralizó y causó polémica en la red.

La reconocida actriz salía de hacer La novela del streaming, el programa que hace junto a Diego Castro, Gabriel Schultz y Agus Battioni en LuzuTV, cuando fue abordada por un grupito de seguidores que la suelen esperar para saludarla y sacarse una foto.

Sin embargo, un improvisto generó el molestar y tenso momento de parte de la conductora y la fanática: una joven se acercó y cuando la tomó del brazo , sin querer, golpeó la botella de gaseosa que Zampini tenía en su mano y esta se cayó al suelo, rápidamente se llenó de espuma y generó el malestar de la actriz.

“Noo, ¿y ahora qué hago? ¡La abro y me empapo! Te agradezco”, respondió Zampini cortante, sin frenar antes de subirse a su auto. La joven, visiblemente, avergonzada le pidió disculpas. Pese a que se desconoce el contexto de lo ocurrido, la actitud de la artista causó repudio en la red y los internautas reaccionaron indignados.

Hasta el momento, Zampini no se refirió al respecto y, así como muchos la cuestionaron, sus fieles seguidores salieron a defenderla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2002350927026557363&partner=&hide_thread=false "Mala onda"



Porque Carina Zampini le hizo pasar un momento muy incómodo a una fan porque, sin querer, le tiró su Coca. pic.twitter.com/ZvCAiyB8qy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 20, 2025

El enojo de las redes por la reacción de Carina Zampini con una fan

En redes sociales se volvió tendencia el nombre de Carina Zampini junto a la frase “mala onda” cuando se viralizó la reacción ante el altercado con una fanática y los usuarios 2.0 no la perdonaron.

Sobre esa publicación, varios comentaron con atacando a la reconocida actriz. “Siempre fue así de mala onda, cuando era chica fui a las grabaciones de dulce amor, ni bajo la ventanilla”, “Y pareciera que es tan humilde y buena”, “Que idiota. Porque se cayó sin querer la piba se tenía que quedar con la botella?”, “Ha hecho cosas peores con los fans, eso es casi un cariño”, fueron algunas de las críticas.

Sin embargo, también hubo algunos que la defendieron: “Las personas que la critican no saben la paciencia que esta mujer tiene posta”, “Le dijo con onda y una sonrisa, no hizo nada malo”.