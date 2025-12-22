Cuál es la trama de El Gran Diluvio, la película coreana que sorprende en Netflix y es lo más visto La cinta se ha posicionado como una de las más vistas a nivel mundial en streaming. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente este último tiempo de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, una película coreana que es furor en este sitio de streaming, se trata de El gran diluvio. Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar-, logran acaparar la atención del público; y este es el ejemplo de que esta producción, en el que cada plano es visualmente impactante. A raíz de esto es que ni bien desembarcó en Netflix, no tardó en acaparar la atención de los suscriptores y rápidamente se posicionó en el ranking de lo más visto de la plataforma.

La película dirigida por Kim Byeong-u retrata en 1 h y 48 min una catástrofe global desatada por el impacto de un asteroide en la Antártida, lo que genera inundaciones masivas que amenazan con borrar a la humanidad de la faz de la Tierra. En medio de este caos, la trama se encierra en un complejo de departamentos en Seúl que se hunde por momentos, donde una investigadora de inteligencia artificial llamada An-na intenta salvar desesperadamente a su hijo.

Sinopsis de El Gran Diluvio, la película coreana que es furor en Netflix La historia se centra en un futuro cercano marcado por un desastre de escala planetaria, por el impacto de un asteroide que desencadena una inundación global que deja gran parte del mundo bajo el agua y reduce las posibilidad de supervivencia humana. En este contexto, la película se concentra en un solo edificio de departamentos en Seúl, uno de los pocos espacios que aún permanecen parcialmente habitables. El edificio se va hundiendo mientras el nivel del agua sube sin control, a medida que se transforma en una trampa vertical, los sobrevivientes se ven obligados a desplazarse hacia los pisos superiores.

El espacio reducido se convierte en el eje de suspenso y en la única alternativa de supervivencia. La protagonista es Gu An-na, interpretada por Kim Da-mi, una investigadora, científica especializada en inteligencia artificial y madre soltera que ante el avance del agua, centra sus esfuerzos en proteger a su pequeño hijo Ja-in. Además a la emergencia climática inmediata se suma la falta de información clara, el aislamiento y la presión del tiempo, que convierten cada decisión en una cuestión de vida o muerte.

También al lado de la protagonista aparece Park Hae-soo conocido internacionalmente por “El juego del calamar” en el papel de Hee Jo, un rescatista cuya ética y motivaciones no quedan claras desde el inicio. Desde su estreno el 19 de diciembre, la película se posicionó como uno de los títulos más vistos en varios países. El filme dirigido por Kim Byung-woo mezcla ciencia ficción y desastre natural con una narrativa cerrada y de tensión constante. diluviooo Tráiler de El Gran Diluvio Embed - El Gran Diluvio | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El Gran Diluvio Kim Da-mi como Goo An-na

