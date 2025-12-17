La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de pago del aguinaldo a los choferes La Unión Tranviarios Automotor alertó sobre la posibilidad de convocar a una medida de fuerza en las empresas del AMBA y el interior del país que no abonen la totalidad del Sueldo Anual Complementario de diciembre. Por Nicolás Panni + Seguir en







La UTA advirtió por un posible paro de colectivos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre un posible paro de colectivos debido a que esperan el pago del aguinaldo de diciembre a los choferes, lo que mantiene en alerta a los pasajeros en el marco del conflicto salarial entre el gremio y las cámaras empresariales.

Fuentes de la UTA confirmaron a C5N que la medida de fuerza podría llevarse adelante en las empresas de colectivos que no abonen los aguinaldos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e incluso en algunas líneas del interior del país.

En tal sentido, pese a que en principio se rumoreaba que el paro podría realizarse este jueves y que coincida con la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el gremio descartó esa posibilidad ya que las compañías tienen plazo hasta ese día para pagar los aguinaldos, según la Ley 23.073. No obstante, la normativa acepta una prórroga de hasta cuatro días hábiles.

Por lo pronto, ante esta situación, los choferes esperan que se les abone el aguinaldo y podrían llamar a una medida de fuerza en los próximos días en las empresas que no lo paguen.

Colectivos La UTA advirtió por un posible paro de colectivos. La tensión entre la UTA, los empresarios y el Gobierno lleva varios meses, lo que generó muchas rispideces entre las partes e incluso el sindicato ya convocó varias medidas de fuerza durante la administración de La Libertad Avanza. La última advertencia oficial se había producido el 4 de noviembre, cuando el gremio lanzó un comunicado en el que marcó que al día siguiente se realizaría un paro en las empresas donde no se depositó la totalidad de los sueldos.

En tanto, el 10 de diciembre el gremio que nuclea a los choferes de colectivos denunció que las cámaras empresariales ofrecieron pagar los aguinaldos en cuotas, en el marco de una reunión en la Secretaría de Trabajo. Además, señalaron que el principal eje del encuentro no se centró en las demandas salariales, sino exclusivamente en el reclamo empresarial por la actualización de los subsidios estatales al Transporte. En este marco, la UTA exigió en varias oportunidades al Gobierno que intervenga para que se cumpla la legislación y se solucione el conflicto. Incluso, en un comunicado lo responsabilizó de que "los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias".