22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Incidentes entre trapitos y la Policía Bonaerense en el Palacio Municipal de Quilmes

Según las fuerzas de seguridad, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al playón, desde donde arrojaron piedras y proyectiles. Reclaman por el debate de una ordenanza para medir el estacionamiento y aseguran que podrían cobrarle a los vecinos.

Por

Fuertes incidentes se registraron frente al Consejo Deliberante de Quilmes entre trapitos y la Policía, que terminó con varios efectivos heridos y detenidos, luego de que se ordenara organizar y reglamentar el funcionamiento del estacionamiento medido en la zona.

Te puede interesar:

El Colegio Palermo Chico expulsó a la familia del empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo

El conflicto comenzó este lunes cerca del mediodía cuando los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al establecimiento donde se estaba tratando el proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches en el municipio.

En ese momento, la Policía avanzó para contener a los manifestantes, pero que derivó en duros enfrentamientos con balas de gomas y gases lacrimógenos con los efectivos, que custodiaban el edificio, y los militantes. Por el hecho, varios integrantes de las fuerzas heridos y detenidos.

El objetivo de la sesión es poner en marcha un sistema de estacionamiento medido. En esa línea, los trapitos aseguran que desde el Gobierno municipal les prometieron que los iban a incluir en esta modificación.

“Ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos), se está trabajando para ordenar el estacionamiento, en el marco de un plan integral de mejoramiento del tránsito del distrito”, se lee en el comunicado del propio Municipio.

Al mismo tiempo, explicaron que desde el Concejo Deliberante se votó una ordenanza para llamar a licitación, pero que allí también se establece que se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes y se aclaró que serán registrados.

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

¿De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos?.

De qué forma podés hacer que el asado tenga el sabor esperado con simples trucos

¿El 24 y el 25 de diciembre son feriados en 2025?

Feriados en las fiestas 2025: ¿hay asueto el 24 y el 25 de diciembre?

Hasta el momento, más de 600 familias fueron afectadas

Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

Entre julio de 1976 y agosto de 1977 causó terror en NY

Aterrorizó en Nueva York, era sospechoso de varios crímenes y cayó por una multa de tránsito

El pesebre se transforma en una pieza decorativa independiente y gana protagonismo fuera del árbol.

Adiós al pesebre en el árbol de Navidad: la nueva alternativa que le da un toque minimalista

Rating Cero

Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Se convirtió en uno de los estrenos más vistos del streaming.
play

De qué se trata Miss Carbón, la emocionante película basada en una historia argentina que es de lo más visto en Netflix

La Odisea se estrenará el 17 de julio de 2026.
play

Se conoció el primer tráiler oficial de La Odisea, la película más esperada de 2026

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. 

Apareció en una nueva producción de Marvel y un emoji desató todo tipo de rumores: quién era y qué dijeron las redes

James Ransone estaba casado con Jamie McPhee, y a sus dos hijos. 

Qué se sabe sobre la muerte de James Ransone, el actor de IT y The Wire

Ed Sheeran dejó el cigarrillo y bajó 14 kilos

La impresionante transformación de Ed Sheeran: bajó 14 kilos y dejó de fumar y tomar cerveza

últimas noticias

play

Incidentes entre trapitos y la Policía Bonaerense en el Palacio Municipal de Quilmes

Hace 40 minutos
play

El Colegio Palermo Chico expulsó a la familia del empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo

Hace 53 minutos
Un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires.

El restaurante de cocina criolla peruana que tienta con sus incorporaciones gastronómicas

Hace 55 minutos
Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española. 

El bar de tapas que convierte en plan cualquier momento del día

Hace 59 minutos
Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Hace 1 hora