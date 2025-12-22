Incidentes entre trapitos y la Policía Bonaerense en el Palacio Municipal de Quilmes Según las fuerzas de seguridad, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al playón, desde donde arrojaron piedras y proyectiles. Reclaman por el debate de una ordenanza para medir el estacionamiento y aseguran que podrían cobrarle a los vecinos. Por + Seguir en







Fuertes incidentes se registraron frente al Consejo Deliberante de Quilmes entre trapitos y la Policía, que terminó con varios efectivos heridos y detenidos, luego de que se ordenara organizar y reglamentar el funcionamiento del estacionamiento medido en la zona.

El conflicto comenzó este lunes cerca del mediodía cuando los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al establecimiento donde se estaba tratando el proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches en el municipio.

En ese momento, la Policía avanzó para contener a los manifestantes, pero que derivó en duros enfrentamientos con balas de gomas y gases lacrimógenos con los efectivos, que custodiaban el edificio, y los militantes. Por el hecho, varios integrantes de las fuerzas heridos y detenidos.

El objetivo de la sesión es poner en marcha un sistema de estacionamiento medido. En esa línea, los trapitos aseguran que desde el Gobierno municipal les prometieron que los iban a incluir en esta modificación.

“Ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos), se está trabajando para ordenar el estacionamiento, en el marco de un plan integral de mejoramiento del tránsito del distrito”, se lee en el comunicado del propio Municipio.