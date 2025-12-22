Javier Milei prepara la Quinta de Olivos para agasajar a su gabinete con un asado Con el debate del Presupuesto 2026 en puerta, el jefe de Estado recibirá a su equipo para realizar un balance de 2025 y proyectar el próximo año. Por + Seguir en







El gabinete de Javier Milei después de las elecciones de 2025.

El presidente Javier Milei recibirá a partir de las 20 a su gabinete y a referentes de La Libertad Avanza en el Congreso en la Quinta de Olivos para compartir un asado, como hizo en 2024, con motivo de realizar el balance de año y proyectar 2026, sin perder de vista que este viernes se trata el Presupuesto en el Senado.

Milei deberá financiar la cena para los titulares de los ministerios; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros.

En noviembre el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) registró un aumento de 6,6% en la categoría "Carnes y derivados" en el Gran Buenos Aires. En comparación a noviembre de 2024, el incremento fue de 53,2%.

Hace un año, el entonces vocero presidencial publicó la foto de la cena de fin de año en Twitter con la leyenda: "Gran momento, gran año, gran futuro". En esta oportunidad también aparecerán las últimas incorporaciones al Ejecutivo: Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1872469812766757243&partner=&hide_thread=false Gran momento, gran año, gran futuro.



Fin. pic.twitter.com/btHJmuTV4l — Manuel Adorni (@madorni) December 27, 2024 Semana clave para el Presupuesto 2026 El asado de fin de año llega en un momento clave porque este viernes 26 se debatirá el Presupuesto 2026 en el Senado, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Milei realizará un balance de 2025 en una semana bisagra para la segunda etapa de su gestión y para los objetivos del próximo año.