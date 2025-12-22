22 de diciembre de 2025 Inicio
Javier Milei prepara la Quinta de Olivos para agasajar a su gabinete con un asado

Con el debate del Presupuesto 2026 en puerta, el jefe de Estado recibirá a su equipo para realizar un balance de 2025 y proyectar el próximo año.

El gabinete de Javier Milei después de las elecciones de 2025.

El presidente Javier Milei recibirá a partir de las 20 a su gabinete y a referentes de La Libertad Avanza en el Congreso en la Quinta de Olivos para compartir un asado, como hizo en 2024, con motivo de realizar el balance de año y proyectar 2026, sin perder de vista que este viernes se trata el Presupuesto en el Senado.

Milei deberá financiar la cena para los titulares de los ministerios; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros.

En noviembre el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) registró un aumento de 6,6% en la categoría "Carnes y derivados" en el Gran Buenos Aires. En comparación a noviembre de 2024, el incremento fue de 53,2%.

Hace un año, el entonces vocero presidencial publicó la foto de la cena de fin de año en Twitter con la leyenda: "Gran momento, gran año, gran futuro". En esta oportunidad también aparecerán las últimas incorporaciones al Ejecutivo: Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).

Semana clave para el Presupuesto 2026

El asado de fin de año llega en un momento clave porque este viernes 26 se debatirá el Presupuesto 2026 en el Senado, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Milei realizará un balance de 2025 en una semana bisagra para la segunda etapa de su gestión y para los objetivos del próximo año.

Bullrich aclaró el último viernes que "no hay cambios previstos" en el proyecto del Presupuesto 2026 y recordó: "Es el primer presupuesto de la era Milei que se vota. Para nosotros es muy importante porque es una institución fundamental para darle certezas a todos los sectores".

Javier Milei volverá a Davos: anticipan un discurso en defensa del liberalismo

Menem aseguró que Milei ya cumplió con todo lo que prometió.

Martín Menem: "Ya estamos trabajando en la reelección de Milei"

Javier Milei respaldó la reforma laboral.

El Presidente defendió la reforma laboral: "No le quita derechos a nadie, sino que los da"

Máxima tensión entre la Casa Rosada y la AFA.

La respuesta de Javier Milei cuando le preguntaron si Chiqui Tapia y Pablo Toviggino deben ser investigados

Milei confirmó que no derogará el Presupuesto 2026 y ratificó el compromiso con el déficit cero

Con asado de por medio, Milei y su gabinete harán el balance de año y proyectarán 2026

