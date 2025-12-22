22 de diciembre de 2025 Inicio
Javier Milei volverá a Davos: anticipan un discurso en defensa del liberalismo

El Presidente confirmó su participación en el Foro Económico Mundial de enero de 2026. Buscará profundizar su agenda ideológica y reforzar vínculos con líderes de derecha a nivel global.

El presidente Javier Milei participará de la próxima edición del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará del 19 al 23 de enero de 2026 en Suiza, según confirmó la organización del evento.

Milei prepara la Quinta de Olivos para agasajar a su gabinete con un asado

El propio mandatario anticipó su presencia a través de las redes sociales, donde citó la publicación oficial del Foro que confirma su viaje a la comuna de Klosters-Serneus, en la región de Prettigovia/Davos. “Fenómeno barrial”, escribió Milei al replicar el anuncio.

El encuentro, que reúne cada año a más de tres mil dirigentes políticos, empresarios y referentes internacionales, se desarrollará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. Para el jefe de Estado argentino, se trata de un escenario clave para amplificar su discurso y proyectar su ideología a nivel global.

En la edición anterior, Milei protagonizó una fuerte polémica al lanzar duras críticas contra la diversidad sexual y el feminismo, lo que provocó el repudio por parte de la comunidad LGBT y una de las marchas más convocantes contra su Gobierno en Plaza de Mayo.

Si bien el discurso que pronunciará en enero próximo aún no está definido, desde la Casa Rosada anticipan que volverá a defender el liberalismo económico y a profundizar sus cuestionamientos contra lo que denomina “agenda woke”.

Además, se espera que Milei exponga públicamente su intención de avanzar en una alianza internacional de derecha. En esa línea, buscaría reforzar vínculos con líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. También participarán referentes regionales como el presidente elector de Chile, José Antonio Kast; el presidente de Perú, José Jeri; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

