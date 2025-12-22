Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera? El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana calurosa, con nubosidad variable y con temperaturas que superarán los 30°. Por + Seguir en







Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

En el inicio de la semana y en vísperas de Nochebuena y Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima durante la semana en el país. ¿Se podrá celebrar con mesa adentro o mesa afuera?

En el pronóstico extendido de la anteúltima semana del año 2025, el SMN y anticipó que las jornadas estarán marcadas de altas temperaturas, nubosidad variable y algunas probabilidades de lluvias, especialmente en el norte del país.

Cómo estará el clima en el AMBA durante Nochebuena y Navidad En el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el pronóstico del tiempo para esta semana, donde se esperan máximas que superarán los 30°.

Para la madrugada y la mañana del miércoles 24, la temperatura mínima será de 26°, con vientos del noreste a velocidades entre 7 y 12 km/h, mientras que la máxima alcanzará los 33°, con el viento que sople del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h. Se espera un cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará nublado, y se mantiene una probabilidad de precipitación de hasta 10%.

Para el jueves 25, el calor descenderá, pero no tanto: se espera un amanecer con viento moderado desde el sudeste, cielo mayormente nublado. La mínima será de 21º, mientras que la máxima podría llegar a los 29°.

Con el transcurso de la mañana se retirará la nubosidad baja y media para que vuelva el sol, el viento soplará desde el este para dejarnos un mediodía térmicamente muy agradable. Por la noche, volverá a moderar la temperatura nocturna en un cierre con 24ºC, cielo despejado y viento suave. Pronostico extendido Navidad Cómo estará el clima en el resto del país durante Nochebuena y Navidad El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el clima para la Nochebuena y Navidad estará marcada por el calor en gran parte del país, con condiciones mayormente estables en la región central y posibles lluvias aisladas en el norte argentino. Catamarca: cielo nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Temperaturas entre 22°C y 35°C. Probabilidad de lluvias del 10% al 40%.

cielo nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Temperaturas entre 22°C y 35°C. Probabilidad de lluvias del 10% al 40%. Chaco: cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Mínima de 22°C y máxima de 31°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%.

cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Mínima de 22°C y máxima de 31°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%. Chubut: cielo algo nublado. Mínima de 13°C y máxima de 25°C. Viento del sudoeste con ráfagas de hasta 50 km/h.

cielo algo nublado. Mínima de 13°C y máxima de 25°C. Viento del sudoeste con ráfagas de hasta 50 km/h. Córdoba: cielo mayormente nublado durante el día. Mínima de 23°C y máxima de 25°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%.

cielo mayormente nublado durante el día. Mínima de 23°C y máxima de 25°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%. Corrientes: cielo mayormente nublado. Mínima de 22°C y máxima de 35°C. Bajas chances de lluvias.

cielo mayormente nublado. Mínima de 22°C y máxima de 35°C. Bajas chances de lluvias. Entre Ríos: cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 24°C y 35°C. Sin lluvias significativas.

Ríos: cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 24°C y 35°C. Sin lluvias significativas. Formosa: cielo mayormente nublado. Mínima de 23°C y máxima de 35°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%.

cielo mayormente nublado. Mínima de 23°C y máxima de 35°C. Probabilidad de lluvias entre 0% y 10%. Jujuy: cielo parcialmente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Temperaturas entre 21°C y 31°C.

cielo parcialmente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Temperaturas entre 21°C y 31°C. La Pampa: cielo algo nublado. Mínima de 20°C y máxima de 30°C. Sin lluvias.

cielo algo nublado. Mínima de 20°C y máxima de 30°C. Sin lluvias. La Rioja: cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Mínima de 21°C y máxima de 35°C.

cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Mínima de 21°C y máxima de 35°C. Mendoza: cielo algo nublado. Mínima de 22°C y máxima de 33°C. Sin precipitaciones.

cielo algo nublado. Mínima de 22°C y máxima de 33°C. Sin precipitaciones. Misiones: cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 21°C y 30°C. Bajas chances de lluvias.

cielo mayormente nublado. Temperaturas entre 21°C y 30°C. Bajas chances de lluvias. Neuquén: cielo algo nublado. Mínima de 17°C y máxima de 30°C.

cielo algo nublado. Mínima de 17°C y máxima de 30°C. Río Negro: cielo algo nublado. Mínima de 15°C y máxima de 26°C.

cielo algo nublado. Mínima de 15°C y máxima de 26°C. Salta: cielo mayormente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Mínima de 20°C y máxima de 31°C.

cielo mayormente nublado por la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Mínima de 20°C y máxima de 31°C. San Juan: cielo parcialmente nublado. Mínima de 20°C y máxima de 35°C. Sin lluvias.

cielo parcialmente nublado. Mínima de 20°C y máxima de 35°C. Sin lluvias. San Luis: cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Temperaturas entre 23°C y 35°C.

cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Temperaturas entre 23°C y 35°C. Santa Cruz: cielo mayormente nublado. Mínima de 6°C y máxima de 14°C. Viento con ráfagas intensas.

cielo mayormente nublado. Mínima de 6°C y máxima de 14°C. Viento con ráfagas intensas. Santa Fe: cielo mayormente nublado. Mínima de 25°C y máxima de 35°C. Probabilidad de lluvias del 10% al 40%.

cielo mayormente nublado. Mínima de 25°C y máxima de 35°C. Probabilidad de lluvias del 10% al 40%. Santiago del Estero: cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. Mínima de 25°C y máxima de 35°C.

cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. Mínima de 25°C y máxima de 35°C. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde. Mínima de 3°C y máxima de 9°C. Ráfagas de hasta 78 km/h.

lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde. Mínima de 3°C y máxima de 9°C. Ráfagas de hasta 78 km/h. Tucumán: cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Mínima de 23°C y máxima de 31°C.