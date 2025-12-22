"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

La Asociación Argentina de Guías de Montaña publicó un comunicado en el que describen cómo fue el comportamiento del reconocido chef durante la expedición.

A días que se revelara la internación de Christian Petersen tras sufrir una afección cardíaca mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitieron un comunicado oficial donde revelaron cómo fueron las horas previas de la descompensación del reconocido chef.

Por el momento la información sobre el estado de salud se maneja con total hermetismo, por el momento se sabe que el gastronómico continúa internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, pero demostró una leve mejoría: “se despertó, lloró y sonrió y además fue desentubado”, informaron.

Si bien no trascendió cuál pudo haber sido el motivo por el cual se descompuso, los guías relataron que el chef tuvo “cambios en su comportamiento”, lo que “resultó molesto para el descanso del grupo”.

En principio, a través de sus redes sociales señalaron que, durante el chequeo previo de equipo, Petersen “manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual , siempre con un guía cercano y bajo supervisión ”.

“ Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, detallaron.

Sin embargo, alrededor de las 00hs “se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo”. “Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, agregaron.

El descenso se inició a las 4 y al mismo tiempo se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación, pero “aproximadamente dos horas después, Cristian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”, sostuvieron en el escrito publicado en las redes sociales de AAGM, en línea a las primeras informaciones que trascendieron.

Por último, sobre el estado de salud del Petersen desmintieron algún problema de salud: “Descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación”.

Se conoció el motivo por el que se mantuvo en secreto la internación de Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen sufrió una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. En las últimas horas, se conoció por qué se mantuvo en secreto su estado de salud desde el viernes pasado, cuando ingresó al hospital.

El periodista Sebastián Ciuffolotti, del programa Tarde o Temprano, habló con su par María Belén Ludueña y contó detalles sobre los momentos previos a la descompensación del chef. Allí Ciuffolotti aclaró que el chef no había empezado el ascenso al volcán Lanín, sino que colapsó en la base.

También explicó que se enteraron de la noticia "porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes".

"Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo", añadió el periodista, sin embargo, no pudo hablar con testigos o gente que haya vivenciado lo ocurrido al chef.