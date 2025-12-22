Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de la expresidenta Cristina Kirchner , quien se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi, tras ser intervenida quirúrgicamente por una apendicitis.

El parte consigna que "continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada" , por lo que "permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento" .

Por último, aclara, sin dar fecha precisa sobre el día en el que recibiría el alta médica, que "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente".

Cristina Kirchner fue internada el sábado pasado por fuertes dolores abdominales. El traslado de la exmandataria al Sanatorio Otamendi ocurrió tras una evaluación médica en su domicilio de San José 1111. Los profesionales determinaron la necesidad de estudios exhaustivos en el centro asistencial de confianza de la dirigente.

Horas después, la directora médica de la clínica, la Dra. Marisa Lanfranconi, confirmó en el documento que la expresidenta debió someterse a una cirugía de emergencia.

Desde horas de la tarde, diversos grupos de militantes comenzaron con una vigilia frente a la clínica porteña con carteles y consignas de apoyo. El despliegue incluyó banderas con la frase "Nunca caminarás sola", en solidaridad con la situación judicial y de salud de la expresidenta.

La intervención quirúrgica resultó exitosa, y se dio en un marco de alta tensión judicial y política. La expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con prisión domiciliaria, por la causa "Vialidad". Además, en los últimos días la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y mantuvo la obligación del uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.