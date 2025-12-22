22 de diciembre de 2025 Inicio
Asamblea clave en San Lorenzo: las elecciones serán el 30 de mayo de 2026 y se define la Comisión transitoria

Un grupo de asambleístas del Ciclón decidió la fecha de los comicios anticipados, mientras se espera la decisión de la Justicia sobre un pedido de Marcelo Moretti para declarar nula la acefalía. También se busca resolver quién será el presidente provisorio.

Un grupo de asambleístas de San Lorenzo resolvió que el 30 de mayo de 2026 se realizarán elecciones anticipadas en el Ciclón, en el marco de un encuentro que se desarrolla este lunes por la crisis institucional en el club. Además, busca definir la Comisión Directiva transitoria después de que se declarara la acefalía tras el apartamiento de Marcelo Moretti como presidente de la institución.

Fuentes de San Lorenzo confirmaron a C5N que los comicios se llevarán adelante el 30 de mayo de 2026, mientras se espera la resolución de la Justicia sobre un pedido de Moretti para que se declare nula la acefalía en el Ciclón.

De la reunión forman parte 78 de 90 asambleístas habilitados, que también apuntan a resolver la dirigencia provisional, en principio a mano alzada. Por lo pronto, Sergio Costantino (Por Amor a San Lorenzo), César Francis (Volver a San Lorenzo) y Manuel Agote (Movete Boedo Movete) encabezarán las listas, aunque según consignó TyC Sports, Matías Lammens podría sumarse a la lista de candidatos.

Por lo pronto, el club emitió un comunicado el martes en sus redes sociales en el que confirmó la acefalía, luego de una reunión: "San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social".

"Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron este martes las renuncias a sus cargos. También lo hizo el vocal suplente Mariano Marino", agregó la institución en esta línea.

El orden del día en la asamblea de San Lorenzo

Por otro lado, el club de Boedo confirmó en el comunicado la orden del día de la asamblea que se desarrolla este lunes:

1. Designación de tres asambleístas para que en representación de la Asamblea consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva.

2. Toma de conocimiento de las renuncias de los integrantes de la Comisión Directiva, que colocaron a la misma en situación de acefalía, por la aplicación del art.45°.

3. Tratamiento y consideración del llamado a elecciones extraordinarias del órgano de gobierno Comisión Directiva.

4. Elección de 20 miembros para integrar la Comisión Directiva transitoria con mandato hasta la fecha de las elecciones establecida en el punto 3.

