Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de diciembre

El dólar oficial entra en el tramo final del año. Pexels

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en el comienzo del tramo final del año y luego de una semana que terminó con un alza de $10, la mayor en lo que va de diciembre, tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas. En tanto, el blue y el MEP se ubican por debajo de los $1.500.

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial atraviesa diciembre sin grandes sobresaltos. Stock Dólar oficial hoy El dólar oficial opera a $1.422,61 para la compra y $1.474,61 para la venta.