Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación tras la última semana completa del año, mientras el MEP y el blue se ubican por debajo de los $1.500.

Por
El dólar oficial entra en el tramo final del año.

El dólar oficial entra en el tramo final del año.

El Tesoro aceleró la compra de dólares y elevó a casi u$s2.000 millones sus depósitos en el BCRA
El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atraviesa diciembre sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa diciembre sin grandes sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial opera a $1.422,61 para la compra y $1.474,61 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.546,52 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.498,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.459,5.

El dólar oficial subió $10 durante la semana, el mayor aumento en lo que va de diciembre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de diciembre

El dólar se ubica abajo de los $1.500, 

El dólar cerró la semana estable y cerca de los $1.500

El dólar oficial atraviesa una semana al alza.

El dólar cerró sin cambios: oficial y minorista estables, mientras la brecha con los financieros se achicó

El mandatario estuvo en los estudios del stream Carajo.

Milei: "Cuando terminaron las elecciones, el riesgo kuka se desplomó"

Cristina aseguró que Milei no le encuentra el agujero al mate.

Cristina criticó el nuevo esquema cambiario: "Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país"

El dólar oficial tuvo este martes su mayor alza diaria de diciembre.

Mientras el dólar oficial se mantuvo estable, la brecha con el MEP y el CCL volvió a ampliarse

