Paranoia y misticismo, la descripción de uno de los biógrafos de Javier Milei

En diálogo con Antonio Fernández Llorente y Valentina Caff, planteó que esta inestabilidad "es el rasgo central de su gobierno, y que tiene como minuto cero cuando Dios se le aparece vía su perro muerto y le dice que se tiene que meter en política".

javier-milei-karina-milei.webp Javier Milei junto a su hermana Karina, una de las pocas personas de su confianza.

Sobre este último detalle, agregó que "si alguno de los periodistas que lo entrevista le preguntará por lo del perro, él lo confirmaría, porque cuando le preguntan si es verdad que habla con su perro muerto por una médium, si los perros clonados lo asesoran en política, él contesta '¿cuál es el problema?'. Se lo dijo a Eduardo Feinmann, a El País, a Mirtha Legrand. 'Lo que hago dentro de mi casa es tema mío, mi vida espiritual es tema mío y si Conan me asesora desde el más allá significa que es el mejor asesor político de la actualidad', dice".

"El rasgo central para entender a Milei es la inestabilidad que se expresa en esta cosa mesiánica de que Dios se le aparece, lo elige y le dice que va a ser el presidente en 2023. Él siempre tiene mediadores con Dios. Primero es el perro muerto, después la hermana, Karina Milei, que se entrena para ser médium", remarcó González.

El vínculo de Javier Milei con el judaísmo

Uno de los aspectos notorios del Presidente es su constante alusión al judaísmo, pese a no haberse convertido oficialmente. "Cambia la relación que tiene con los perros, de hecho estuvo muchos meses separados, y la reemplaza por el judaísmo. Por eso creo que no es casual, siempre que se emociona y llora tiene que ver con la religión. Él arranca en junio 2021 cuando conoce al rabino Axel Wahnish, que ahora es embajador en Israel, y tiene una especie de profecía, después de que en septiembre de 2020 tuviera esta revelación de que Dios se aparece y le dice que tiene que ser candidato", contó el periodista.

"Hubo tres personas en esa reunión. Una es Julio Goldstein, que cuenta que el rabino le dijo a Milei que él va a liderar un movimiento liberador en Argentina. Él sale de esa reunión hecho judío, le toca la fibra más íntima que es el mesianismo, después de haber sido católico bastante practicante. Mesianismo y política para Milei es lo mismo", afirmó.

Javier Milei Judaísmo Javier Milei mantiene un fuerte vínculo con el judaísmo desde 2021.

Esto termina teniendo su correlato en la realidad. "Milei dice que quiere mudar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén porque el rey David se lo dijo en un sueño. Si a él le preguntan si Dios existe, dice 'sí, me pasaron cosas que la ciencia no puede explicar, tengo las pruebas'. En Israel le preguntaron por la mudanza y lo que dijo en on fue 'porque el rey David así lo estableció'", relató González.

"El enemigo de Milei es el maligno. El diablo, que se expresa de distintas maneras. En su momento fue el Papa, pero en el fondo es el socialismo, como lo dijo en Davos", señaló.

Javier Milei: mesianismo y paranoia

En cuanto al entorno del presidente, el biógrafo no autorizado sostuvo que "Karina y Santiago Caputo están en esa línea de mesianismo". "El día anterior al balotaje, la hermana, que tiene un perfil bastante bajo en redes, subió un posteo que decía 'Dios ya vaticinó tu victoria'. Lo alimentan y es parte de la manera de gobernar. Esto de que esté todo tan cerrado y sean tres personas las que gobiernan un país tiene que ver con cómo el mesianismo se proyecta hacia afuera", aseguró.

Además, "hay una paranoia muy extrema de desconfianza hacia los propios. Se enojó con Carolina Píparo por un inciso en el que votó en contra y ahora es la traidora número uno. Paranoia de la gente que lo rodea, de los mozos que le sirven el café y hace que lo pruebe este chico el Barón B, paranoia de mudarse a la quinta de Olivos porque desconfiaba de la gente que vive ahí".

Javier Milei Javier Milei se destaca entre otros políticos por sus formas poco convencionales.

"Es casi imposible que Milei admita que estuvo mal en algo o que pida perdón. Cuando hizo el acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, fue a La Nación + y Guadalupe Vázquez le preguntó cuatro o cinco veces si estaba arrepentido de decir que era una asesina de niños, y él nunca dice que se equivocó. Habla de que en muchos aspectos sigue siendo ese chico de 12 años que no tenía amigos", evaluó González.

Al respecto, en su encuentro con el Papa, el pontífice "le laburó bien algo y es que algunos le logran tocar esa fibra íntima. Él es muy duro y muy talibán pero tiene ese talón de Aquiles que es la falta de afecto y cuando alguien trabaja bien eso lo puede llevar para un lado o para el otro. Creo que Macri en algún momento trabajó eso, sobre todo cuando es una figura de autoridad. Y creo que el Papa también".

"La concepción de la vida de Milei es muy teológica. No solo en cuanto a que Dios lo eligió sino como dijo en Davos, que el mercado no tiene fallas. Y lo único que no tiene fallas, para los creyentes, es Dios. Milei aplica la lógica de la infalibilidad al mercado e incluso lo de las fuerzas del cielo. No tenemos recuerdo de un mandatario que hable así, que se enoja y pone un versículo de Moisés, que dice que la hermana es Moisés", concluyó el periodista.