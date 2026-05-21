21 de mayo de 2026 Inicio
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Nueva encuesta anticipa que Javier Milei perdería un balotaje y La Libertad Avanza ya no es el espacio más votado

Se trata de un estudio privado que planteó tres escenarios electorales donde, en dos, el Gobierno recibió malas noticias al mermar el apoyo de la ciudadanía. Además, más del 60% de los argentinos aseguró que el país atraviesa una crisis económica y ven como responsable a la administración libertaria.

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Javier Milei perdería un eventual balotaje en 2027. 

Javier Milei perdería un eventual balotaje en 2027. 

A casi un año y medio de las elecciones 2027, una encuesta privada planteó un crudo escenario electoral para el Gobierno: el presidente Javier Milei perdería un balotaje y La Libertad Avanza ya no aparece como el espacio más votado. Además, más del 60% de los argentinos aseguró que el país atraviesa una crisis económica y ven como responsable a la administración libertaria.

Javier Milei brinda un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
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Los datos se desprenden del estudio realizado por la consultora Proyección del 2 al 10 de mayo. Entre las primeras preguntas del apartado electoral, preguntaron “Si hoy hubiera elecciones nacionales ¿a qué espacio elegiría?” un 36% votaría a Fuerza Patria, un 32,3% a La Libertad Avanza, y luego aparece el PRO (6,7%), Frente de Izquierda (5,6%) y Provincias Unidas (2,9%).

axel milei

Al momento de consultar sobre potenciales nombres propios, Javier Milei acumularía un 33,5% de intención de voto a presidente, Axel Kicillof (33,1%), Myriam Bregman (8,4%) y Maximiliano Pullaro (3,1%).

Proyección - intención de voto por espacio mayo 2026

Por su parte, ante un escenario de eventual balotaje, la figura presidencial suma una nueva mala noticia al enfrentarse en un escenario de derrota frente al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires: Kicillof reuniría un 41,7% contra el 39,4%.

intención de voto por candidato - mayo 2026

Los bajos ingresos, la principal preocupación de los argentinos en la era Milei

El trabajo de Proyección midió, entre otras cosas, los temas que más preocupan en el país: casi la mitad (49,9%), aseguró que tiene temor por "los bajos ingresos personales / familiares". Luego le siguieron inseguridad (40,1%), inflación (35,5%), corrupción (34,6%) y perder el empleo (23,9%).

preocupaciones

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