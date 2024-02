Qué dice el amenazante posteo en hebreo de Javier Milei

En ausencia del profeta, Aarón, uno de sus hermanos, había construido un becerro de oro a pedido de los israelitas, quienes comenzaron a adorar a la figura. El versículo 19 narra la reacción de Moises: "Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira, y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte".

El 20 y el 21 continúan el relato: "Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: '¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado?'".

Luego, en su imagen, el Presidente pasó al versículo 26, que expresa: "se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví".

La publicación puede leerse como un adelanto del castigo del profeta contra su pueblo, por haberse alejado de Dios para adorar a una imagen pagana. En este caso, ese "distanciamiento" sería el de los gobernadores y diputados por no haber apoyado a libro abierto la Ley Ómnibus en la cámara baja.

El análisis de Carlos Maslatón del posteo en hebreo de Javier Milei

El abogado Carlos Maslatón compartió en su cuenta de X (ex-Twitter) un análisis de lo compartido por el jefe de Estado. "Este screenshot de madrugada del Presidente Milei desde Israel no es un inocente posteo que no tiene que ver con nada. Por el contexto, debe ser tratado como una amenaza de su parte contra la democracia argentina en camino de una insurrección constitucional inexcusable", comenzó.

"Milei pegó los versículos 19-21 del Capítulo 32 del Éxodo, Antiguo Testamento. Es grave porque versa sobre la 'inconducta' de los hebreos contra Moisés mientras escribía los 10 mandamientos en las Tablas de la Ley en el Monte Sinai hace 3300 años, porque Moisés tardaba demasiado allí arriba entonces 'el pueblo' construyó un becerro de oro, mezcla de fiesta y de protesta. Al regresar Moisés al campamento hebreo, destruye el becerro de oro y procede a castigar como corresponde", siguió.

El analista político hizo una analogía con el actual escenario político. "¿Cómo interpretar ahora a Milei con lo que ha hecho y con lo que le ha pasado? El Presidente de viaje por Israel, de bueno que es, le dio al pueblo argentino la Ley Ómnibus (Tablas de la Ley). Los Diputados en el Congreso se la podaron (lo que hace las veces del becerro de oro) y él entonces como venganza rompió la Ómnibus a través del Diputado Zago al mandarla a comisión parlamentaria", describió.

"Ahora Milei, que se la cree en serio, castiga al Congreso y no le habla más hasta que todos se rindan ante su voluntad, porque él es el dueño del Estado, se hace lo que él dice, no se le discute nada y su poder es y debe ser absoluto por gracia del Todopoderoso. Dios salve a la Nación Argentina", concluyó.

El vínculo espiritual que une a Javier Milei con el judaísmo

Cuando fue electo diputado en 2021, Javier Milei aseguró: "Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina".

Además, según detalló en entrevistas, en julio de 2023, antes de las PASO, voló a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, donde le pidió su bendición. Luego, en su primer viaje como presidente electo, se trasladó nuevamente al lugar para agradecer.

En otro viaje, en plena campaña previa a las elecciones generales, Milei tomó un vuelo a Miami con su hermana Karina para pasar el Shabat con "amigos" de la colectividad, días antes del Año Nuevo Judío.

“Yo no voy a la iglesia, voy al templo, no hablo con sacerdotes, tengo un rabino de cabecera y estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y como estudioso de la Torá. Estoy a poco de ser judío, solamente me falta el pacto de sangre”, expresó en una entrevista.

Su acercamiento al judaísmo se dio a través de Shimon Axel Wahnish, rabino jefe de la comunidad judeomarroquí argentina (Acilba), quien lo acompaña en el estudio de la Torá. "El rabino que me ayuda a estudiar dice que debo leer la Torá desde el punto de vista del análisis económico", explicó.

Sin embargo, en una entrevista al diario El País de España manifestó que "si vos sos judío, no estás obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo. Si vos te convertís, estás obligado a hacerlo. Si soy presidente, ¿qué hago durante shabat? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado?".

Uno de los vínculos con el judaísmo se ve en redes sociales, donde sus seguidores citan constantemente un pasaje del Antiguo Testamento, extraído del libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19: "En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo".

A poco de ser electo, el Presidente había adelantado que Israel sería uno de sus principales socios en materia de política exterior y, al igual que el exmandatario norteamericano Donald Trump, buscará mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

La comparación de Javier Milei de su hermana Karina con el profeta Moisés

En una entrevista de archivo, Javier Milei había comparado a su hermana con uno de los principales profetas de la tradición judeocristiana. "Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Aarón para que divulgue", comenzó explicando, invitado a A24. Luego, mientras se emocionaba, continuó: "Karina es Moisés y yo soy el que divulga. Soy solo un divulgador". A la vez que pronunciaba estas palabras, rompió en llanto, conmovido por la analogía.