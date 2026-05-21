22 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 22 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 22 de mayo de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

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ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes con DNI culminado en 9.

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Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera Quincena pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

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