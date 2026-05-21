Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 22 de mayo La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. Redes Sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 22 de mayo de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este viernes 22 de mayo con DNI terminado en 0 y 1.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes con DNI finalizado en 9.

ANSES: Asignación por Embarazo Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes con DNI culminado en 9.

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera Quincena pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.