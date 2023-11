El vínculo espiritual que une a Javier Milei con el judaísmo

Uno de los vínculos con el judaísmo se ve en redes sociales, donde sus seguidores citan constantemente un pasaje del Antiguo Testamento, extraído del libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19: "En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo".

Cuando fue electo diputado en 2021, aseguró: "Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina".

Además, según detalló en entrevistas, en julio de 2023, antes de las PASO, voló a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como "el Rebe de Lubavitch", séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad Lubavitch, fallecido en 1994.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TawilRafi/status/1680364195915677696&partner=&hide_thread=false El Ohel de todos... pic.twitter.com/qrGSUfrC4p — Rafi Tawil (@TawilRafi) July 15, 2023

En otro viaje, en plena campaña previa a las elecciones generales, Milei tomó un vuelo a Miami con su hermana Karina para pasar el Shabat con "amigos" de la colectividad, días antes del Año Nuevo Judío.

“Yo no voy a la iglesia, voy al templo, no hablo con sacerdotes, tengo un rabino de cabecera y estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y como estudioso de la Torá. Estoy a poco de ser judío, solamente me falta el pacto de sangre”, expresó en una entrevista.

Su acercamiento al judaísmo se dio a través de Shimon Axel Wahnish, rabino jefe de la comunidad judeomarroquí argentina (Acilba), quien lo acompaña en el estudio de la Torá. "El rabino que me ayuda a estudiar dice que debo leer la Torá desde el punto de vista del análisis económico", explicó.

Sin embargo, en una entrevista al diario El País de España manifestó que "si vos sos judío, no estás obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo. Si vos te convertís, estás obligado a hacerlo. Si soy presidente, ¿qué hago durante shabat? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado?".

El presidente electo adelantó que Israel sería uno de sus principales socios en materia de política exterior y, al igual que el exmandatario norteamericano Donald Trump, buscará mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.