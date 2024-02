Javier Milei confirmó su intención de llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén

Javier Milei Muro de los Lamentos Gira Presidencial Israel 6 febrero 2024 Shlomi Amsalem

"Elijo estar del lado correcto del mundo y de la historia. Jerusalén es símbolo y estandarte eterno de vida y libertad. Elegimos la vida. Elegimos Jerusalén Occidental, como ciudad de nuestra embajada", afirmó Milei. Además, condenó nuevamente los atentados ocurridos el pasado 7 de octubre y pidió la liberación de las personas secuestradas por el grupo terrorista.

En esa línea el mandatario expresó que "al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta, dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días. Elegir la vida es exigir la liberación de los secuestrados. No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Elegir la vida es luchar contra el terrorismo".