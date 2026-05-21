Una decisión de Alpine complicaría a Franco Colapinto en su próxima carrera: "Limitado"

Ciertos recursos que iban a estar listos para el GP de Canadá al final no llegarán para este domingo. El piloto argentino explicó cómo podría perjudicarlo y qué harían en caso de necesitarlos.

Tras quedar séptimo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana para Alpine. En la última fecha, Pierre Gasly tuvo un accidente en la pista y comprometió partes y repuestos que iban a estar listos para la carrera en Montreal, Canadá, pero el piloto argentino adelantó que "capaz" tengan "un poco menos de cosas".

"El alerón de adelante está un poco limitado. Si nos pasa algo, tenemos que penalizar o salir de boxes. Eso va a ser lo más complicado, el estar tan limitado de partes. Va a ser una limitación para este fin de semana, pero esperemos que salga todo bien y no romper nada", señaló Colapinto a ESPN.

En Estados Unidos, el director de Alpine, Flavio Briatore, había prometido que los repuestos llegarían a Canadá sin problemas, pero el joven piloto al final no contará con ellos.

Aún así, Colapinto valoró el esfuerzo del equipo para poner a punto el coche y sigue esperanzado con los resultados que puede conseguir en esta temporada. "El conjunto completo mejoró, tenemos algunas pequeñas actualizaciones acá y también es positivo", aseguró el deportista.

"Estamos enfocándonos en las áreas correctas, algo que veníamos intentando encontrar desde hace un par de carreras. Y ahora sentimos que estamos apuntando a las cosas adecuadas", concluyó el pilarense.

Días y horarios del GP de Canadá 2026 de la Fórmula 1

La actividad dará inicio el viernes 22 de mayo con la única tanda de prácticas libres a las 13:30 de Argentina, mientras que la clasificación para la carrera sprint se disputará ese mismo día a partir de las 17:30.

El sábado 23 de mayo continuará con la largada de la carrera sprint, pautada para las 13, una instancia fundamental para los equipos que buscan sumar puntos en ambas tablas del torneo. Más tarde, a las 17, los autos volverán a salir a buscar sus mejores registros en la clasificación principal que definirá las posiciones de largada de cara al domingo.

Finalmente, el evento culminará el domingo 24 de mayo con la gran carrera del campeonato, programada para las 17 de Argentina. Los pilotos deberán completar las 70 vueltas a un trazado sumamente rápido y estrecho de 4.361 kilómetros de extensión. El diseño de la pista suele asegurar sobrepasos constantes y carreras totalmente abiertas.