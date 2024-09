Pablo Biró advirtió que el conflicto de Aerolíneas Argentinas "ya está grave y se va a poner mucho peor"

En el marco de la declaración del transporte aéreo como servicio esencial de parte del Gobierno y del conflicto gremial que implicó dos paros en menos de dos semanas, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, advirtió que la situación "ya está grave y se va a poner mucho peor" y acusó al Ejecutivo de "querer llevarse puesta la aviación y hacer sus negocios a cómo de lugar" , por lo que "no vamos a resignar nuestra capacidad para manifestarnos".

"El ejercicio de huelga es un derecho fundamental que nos permite defender nuestros intereses económicos, sociales y profesionales y no lo vamos a dejar de hacer" , planteó el gremialista en diálogo con Radio Mitre. "El Gobierno está jugando todas la cartas muy fuerte y no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Vamos a defender el interés colectivo, vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares", añadió.

"El conflicto ya está grave y se va a poner mucho peor", insistió, y apuntó contra el Gobierno por "haber tratado de instalar que somos el enemigo público número uno". "El tema de paros encubiertos o salvajes, como lo llaman, no existe en el derecho", remarcó, y sostuvo que el Ejecutivo, "en este caso, es claramente juez y parte en este conflicto con Aerolíneas y trata de instalar esta imagen de demonizar a los dirigentes".

Biró destacó que los trabajadores aeronáuticos están 77 puntos por debajo de la inflación, a lo que se suma una diferencia mayor para los alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. "El reclamo es estrictamente salarial, no tiene nada de intereses oscuros, ni políticos, ni de privilegios", enfatizó, a la vez que se acusó al Gobierno de "ocultar oscuras intenciones".

"Quisieron privatizar Aerolíneas en la Ley Bases, pero el Congreso le dijo que no estaba en la lista, entonces están buscando alternativas para tener la opinión publica a favor teniendo como rehenes a los pasajeros con conflictos claramente evitables", señaló.

En cuanto a una posible resolución de la discusión, explicó: "Nosotros no tenemos la llave para destrabar el conflicto. Cuando hay fanáticos encontrar soluciones es muy difícil". Además, consideró "ilegítima" la decisión de Javier Milei de declarar al transporte aéreo como esencial. "Vamos a acudir a la Justicia local porque el derecho de huelga es fundamental y solo está regulado si existe peligro de la vida", subrayó.

Consultado sobre los "beneficios" con los que cuentan los empleados de Aerolíneas Argentinas, como pasajes gratis, detalló que "son acuerdos arreglados en los distintos convenios colectivos de trabajo y existen en todo el mundo".

En cuanto a la intención de las autoridades de la empresa de expulsarlo del directorio, el sindicalista cuestionó: "Es el Estado siendo juez y parte, queriendo hacer algo que es claramente irregular e ilegítimo. No puede un accionista mayoritario sacar a otro accionista porque se le ocurre". Luego agregó que "estoy ahí ocupando el lugar del director obrero, por una decisión del cuerpo orgánico del comité administrativo y el único que puede remover a este representante es ese cuerpo".

"Esto que plantean es una ridiculez porque acompañé la gestión desde mi posición y lo que haga en mi vida privada o lo que haga en función de mi cargo en el sindicato es embarrar porque le quieren entrega la línea área de bandera a sus socios. La quieren vender para hacer negocios y el final va a ser el mismo de siempre: los argentinos viendo como entregan la administración de nuestros cielos a alguien irresponsable", concluyó.

El Gobierno declaró al transporte aéreo como servicio esencial

El Gobierno declaró como servicio esencial al sector aerocomercial en medio del conflicto gremial que provocó dos paros en menos de dos semanas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de dos decretos. Por su parte, el jefe del sindicato de los pilotos (APLA), Pabló Biró, anunció que irán a la Justicia.

Se estableció a través de los decretos 825/2024 y 831/2024 con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Sandra Pettovello de Capital Humano y Luis Caputo de Economía.

Las resoluciones indican que “conforme a las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resulta ilegítimo requerir un servicio mínimo en aquellos servicios de importancia trascendental para el país y/o huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública o generar consecuencias graves para el país”.

También argumentan que la interrupción puede generar consecuencias graves para el país, “amenazar la seguridad o salud de la población, afectar el suministro de insumos esenciales y dificultar la conectividad y el comercio local e internacional”.

Los decretos como servicio esencial al sector indican que dentro del plazo de 24 horas de notificada la comunicación, las partes deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución.

El Gobierno impulsará un proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas en medio del conflicto gremial

En medio del paro de aeronáuticos, el Gobierno anunció que impulsará un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger reveló este sábado que existe una iniciativa formulada por diputados el PRO con la firma de Hernán Lombardi, la cual será respaldada por los legisladores de La Libertad Avanza.

"Nosotros no estamos autorizados por el Congreso para empezar un proceso privatización de Aerolíneas, pero hay grupo de unos 30 diputados del PRO que presentaron un proyecto para la privatización. Eso que no pudo pasar con la Ley Bases vuelve a ser una iniciativa del PRO y me parece que sería un excelente momento con este conflicto para volver a impulsar ese proyecto”, señaló en un primer momento el funcionario.

Para luego remarcar que se trata de “una ley específica, que la firma el diputado Hernán Lombardi, pero lo acompañaron los 30 diputados del PRO”.

“Definitivamente va a tener el apoyo de La Libertad Avanza porque nosotros de hecho ya lo habíamos propuesto. Es un contexto totalmente lógico de volver a plantear ese debate en el Congreso y así lo vamos hacer”, sostuvo en una entrevista por Radio Mitre.