Paro de médicos de PAMI: APPAMIA aseguró que no avala ninguna medida de fuerza La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines remarcó que no llamó a ninguna protesta, y que la convocatoria a una huelga por 72 horas a partir de este lunes es realizada bajo la responsabilidad individual de los trabajadores. Por Agregar C5N en









Desde APPAMIA remarcaron que no convocaron a ningún paro para esta semana mientras continúan las negociaciones.

Médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados de PAMI anunciaron un paro nacional de 72 horas desde este lunes 8 de junio, en reclamo de una actualización de los valores que cobran por sus consultas profesionales. Ante esto, desde la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) remarcaron que el gremio no llamó a ninguna protesta, y que la medida es realizada bajo la responsabilidad individual de los profesionales.

"APPAMIA no ha decretado ningún paro, los profesionales que lo realicen es bajo su responsabilidad. El Consejo Directivo sigue abierto a la mesa de negociaciones, esperando llegar a buen término a la brevedad, quedando en estado de alerta", expresó el sindicato este lunes en un comunicado.

Por otro lado, desde PAMI indicaron que "se trata de una medida de fuerza con baja adhesión y la mayoría de los médicos de cabecera siguen atendiendo con normalidad". "La semana pasada, PAMI aumentó la cápita de los médicos de cabecera de $2.100 a $2.400 por afiliado, con retroactividad a mayo, y mantiene abierta la mesa de diálogo con las entidades que los representan", añadieron.

"La medida es impulsada por un grupo reducido de profesionales y no es respaldada por ningún gremio ni asociación de profesionales, mientras que PAMI continúa trabajando para alcanzar acuerdos y garantizar la atención de los afiliados", enfatizaron desde la obra social, y desmintieron que el Hospital de Hurlingham de la entidad vaya a cerrar.

Comunicado APPAMIA - 8-6-26 APPAMIA