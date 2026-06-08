8 de junio de 2026 Inicio
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Paro de médicos de PAMI: APPAMIA aseguró que no avala ninguna medida de fuerza

La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines remarcó que no llamó a ninguna protesta, y que la convocatoria a una huelga por 72 horas a partir de este lunes es realizada bajo la responsabilidad individual de los trabajadores.

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Desde APPAMIA remarcaron que no convocaron a ningún paro para esta semana mientras continúan las negociaciones.

Desde APPAMIA remarcaron que no convocaron a ningún paro para esta semana mientras continúan las negociaciones.

Médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados de PAMI anunciaron un paro nacional de 72 horas desde este lunes 8 de junio, en reclamo de una actualización de los valores que cobran por sus consultas profesionales. Ante esto, desde la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) remarcaron que el gremio no llamó a ninguna protesta, y que la medida es realizada bajo la responsabilidad individual de los profesionales.

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"APPAMIA no ha decretado ningún paro, los profesionales que lo realicen es bajo su responsabilidad. El Consejo Directivo sigue abierto a la mesa de negociaciones, esperando llegar a buen término a la brevedad, quedando en estado de alerta", expresó el sindicato este lunes en un comunicado.

Por otro lado, desde PAMI indicaron que "se trata de una medida de fuerza con baja adhesión y la mayoría de los médicos de cabecera siguen atendiendo con normalidad". "La semana pasada, PAMI aumentó la cápita de los médicos de cabecera de $2.100 a $2.400 por afiliado, con retroactividad a mayo, y mantiene abierta la mesa de diálogo con las entidades que los representan", añadieron.

"La medida es impulsada por un grupo reducido de profesionales y no es respaldada por ningún gremio ni asociación de profesionales, mientras que PAMI continúa trabajando para alcanzar acuerdos y garantizar la atención de los afiliados", enfatizaron desde la obra social, y desmintieron que el Hospital de Hurlingham de la entidad vaya a cerrar.

Comunicado APPAMIA - 8-6-26

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