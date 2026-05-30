31 de mayo de 2026 Inicio
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Con Pérez Esquivel y las CTA a la cabeza, convocan a un ayuno contra el ajuste en Plaza de Mayo

El Premio Nobel de la Paz y un frente multisectorial encabezarán una huelga de hambre de ocho días en el centro porteño, con réplicas en las algunas capitales provinciales, para visibilizar la delicada situación socioeconómica y cuestionar las políticas de Javier Milei.

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Pérez Esquivel convoca a un ayuno nacional de 8 días en Plaza de Mayo contra las políticas de ajuste de Milei.

Pérez Esquivel convoca a un ayuno nacional de 8 días en Plaza de Mayo contra las políticas de ajuste de Milei.

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El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común, anunció un ayuno nacional en Plaza de Mayo contra las políticas del gobierno de Javier Milei bajo el lema "Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias", que se ejecutará desde el 2 hasta el 9 de junio.

Las obras buscan garantizar la sustentabilidad energética y reducir los costos de la provincia.
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La medida de fuerza sumará el respaldo orgánico del movimiento obrero, debido a la confirmación de las dos vertientes de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) para masificar las actividades comunitarias a lo largo de todo el territorio nacional.

Esta inédita "acción pública y comunitaria" incluirá asambleas participativas y festivales artísticos nocturnos con el protagonismo de reconocidos músicos populares como Peteco Carabajal y Bruno Arias, quienes acompañarán el debate colectivo frente a la preocupante escalada de la exclusión, la violencia y la pérdida del poder adquisitivo.

"Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza", expresaron desde la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común para sintetizar los fundamentos de la medida de fuerza que busca articular una respuesta pacífica ante la crisis.

El histórico referente de los derechos humanos ratificó su profunda confrontación ideológica con el Poder Ejecutivo y remarcó la urgencia de coordinar acciones federales en las calles, tras haber manifestado recientemente la necesidad de "recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye".

En declaraciones previas, Pérez Esquivel cuestionó duramente la gestión de Milei, a quien calificó de "sirviente del imperio norteamericano" y sostuvo que "no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina".

El respaldo de las centrales obreras y el debate por los datos oficiales

La CTA de los Trabajadores, comandada por el diputado Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, bajo la conducción de Hugo “Cachorro” Godoy, confirmaron su adhesión y convocaron de manera conjunta a un acto de clausura fijado para el próximo martes 9 en la Plaza de Mayo.

godoy yasky
Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, líderes de las facciones de la CTA.

Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, líderes de las facciones de la CTA.

El reclamo de las organizaciones coincide con un escenario complejo donde, a pesar de la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los analistas privados y la oposición cuestionan las metologías con las que se calculó la reducción de la pobreza al 28,2% y de la indigencia al 6,3% informadas por el INDEC.

Las dudas sobre las estadísticas oficiales radican en la reciente inclusión de ingresos no laborales y la desactualización en la ponderación de la Canasta Básica Total (CBT), modificaciones que despertaron reparos e, incluso, motivaron un pedido formal del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar el indicador.

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