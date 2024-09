La advertencia de Pablo Moyano: "La conflictividad social va a crecer y la violencia será cada vez más"

"No me voy a quedar sentado mirando cómo se despedaza y se entrega el país nuevamente. Hay una calentura abajo de la gente, los delegados y los laburantes. Eso producirá que en algún momento explote todo. No me voy a quedar tres años mirando cómo despiden a mis compañeros, cómo venden la aerolínea o cómo hacen mierda las universidades públicas", enfatizó en esta línea.

En tanto, en contrapunto con los datos dados a conocer por el Indec, negó que el índice de inflación se redujo en los últimos meses: "No bajó. Somos los que transportamos las toneladas de alimentos de carne y de productos lácteos y vemos cómo los camiones lamentablemente van por la mitad de carga y muchas veces regresan con menos de la mitad porque ya no es negocio".

Pablo Moyano criticó a Patricia Bullrich por la represión a jubilados

Por otro lado, cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la represión en las afueras del Congreso luego de que la Cámara de Diputados ratificara el veto de Milei a la reforma jubilatoria. "No pueden encontrar a un chiquito que Dios quiera este vivo, el nene Loan, y meten 20.000 milicos para reprimir a los jubilados. Esta mujer tiene incoherencia. Ellos mismos cortan la calle y arman todo ese show para quedar bien", aseveró.

Por último, Moyano manifestó los ejes de la reunión que tendrá la CGT en Roma con el papa Francisco: "Seguramente se le informará sobre lo que está pasando en Argentina y seguramente en nombre de millones de trabajadores vamos a pedirle que venga a Argentina. Sería un mensaje de paz, de pacificar un poco nuestro país desde esta grieta que se está viviendo y un gobierno que solamente mira los intereses de los empresarios".