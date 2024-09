El Gobierno declaró al transporte aéreo como servicio esencial: cuáles son las obligaciones que deberán cumplir

Las resoluciones indican que “conforme a las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resulta ilegítimo requerir un servicio mínimo en aquellos servicios de importancia trascendental para el país y/o huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública o generar consecuencias graves para el país”.

También argumentan que la interrupción puede generar consecuencias graves para el país, “amenazar la seguridad o salud de la población, afectar el suministro de insumos esenciales y dificultar la conectividad y el comercio local e internacional”.

Los decretos como servicio esencial al sector indican que dentro del plazo de 24 horas de notificada la comunicación, las partes deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución.

Aerolíneas Argentinas

Aclara que, si no fue posible el acuerdo, la determinación de las materias enumeradas precedentemente será efectivizada en el término de 48 horas por Autoridad de Aplicación e intimará a las partes a su cumplimiento.

Por último, de suceder esto, se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrían ser inferior al 50% respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios.

En comunicación con Radio Mitre, el jefe de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Biró, indicó que irán a la Justicia en contra del decreto: “Es una medida ilegítima, ilegal, vamos a recurrir a Justicia local, a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El derecho de huelga es fundamental, solo puede estar regulado cuando estén en peligro bienes superiores, como la vida o la salud”.

Y sumó: “El conflicto se va a agravar”. También aprovechó para ir contra las críticas: “Dicen ‘paros salvajes, encubiertos’, pero no existe la figura de ‘paro salvaje’, un paro es un derecho de huelga, fundamental, único medio legítimo para defender nuestros intereses, en reclamo de aumentos salariales”.

La disputa es por un problema salarial porque los pilotos de Aerolíneas piden una recomposición del 70% y los tripulantes de a bordo piden un piso de aumento del 25%. Aerolíneas y la Secretaría de Transporte respondieron con una oferta del 10,8% acumulado para el período julio-agosto.

El Gobierno impulsará un proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas en medio del conflicto gremial

En medio del paro de aeronáuticos, el Gobierno anunció que impulsará un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger reveló este sábado que existe una iniciativa formulada por diputados el PRO con la firma de Hernán Lombardi, la cual será respaldada por los legisladores de La Libertad Avanza.

"Nosotros no estamos autorizados por el Congreso para empezar un proceso privatización de Aerolíneas, pero hay grupo de unos 30 diputados del PRO que presentaron un proyecto para la privatización. Eso que no pudo pasar con la Ley Bases vuelve a ser una iniciativa del PRO y me parece que sería un excelente momento con este conflicto para volver a impulsar ese proyecto”, señaló en un primer momento el funcionario.

Para luego remarcar que se trata de “una ley específica, que la firma el diputado Hernán Lombardi, pero lo acompañaron los 30 diputados del PRO”.

“Definitivamente va a tener el apoyo de La Libertad Avanza porque nosotros de hecho ya lo habíamos propuesto. Es un contexto totalmente lógico de volver a plantear ese debate en el Congreso y así lo vamos hacer”, sostuvo en una entrevista por Radio Mitre.