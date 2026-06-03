3 de junio de 2026 Inicio
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Pirelli paraliza la producción en su planta de Merlo y elimina horas extras

La empresa decidió implementar una suspensión con goce de haberes entre el 15 y el 21 de junio, mientras que desde julio dejará de trabajar los fines de semana, cuando las horas se pagaban el doble. Temor en los casi 650 trabajadores.

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Inquietud entre los casi 650 trabajadores de Pirelli.

Inquietud entre los casi 650 trabajadores de Pirelli.

En medio de la retracción del consumo como consecuencia de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, la empresa Pirelli anunció en mayo un plan para paralizar las actividades de su planta ubicada en el partido bonaerense de Merlo, lo que generó temor en los casi 650 trabajadores que cumplen funciones en la firma. Habrá suspensiones con goce de haberes entre el 15 y el 21 de junio, mientras que desde julio dejará de trabajar los fines de semana, cuando las horas se pagaban el doble.

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Esto implica en los hechos un descenso en los ingresos de los trabajadores, ya que al no cobrar el extra de los fines de semana se calcula una merma en torno al 27%, lo que afecta a unos sueldos que ya sufrieron un fuerte descenso en su poder adquisitivo.

Desde 2023 se registraron en la empresa más de 700 despidos, lo que redunda en un descenso en la producción, que pasó de 18 mil neumáticos diarios a no más de 4 mil.

industria automotriz
La industria automotriz, entre las golpeadas por el presente económico del país.

La industria automotriz, entre las golpeadas por el presente económico del país.

La explicación de la empresa tiene eje en el hecho de que que la planta automotriz de Stellantis, en El Palomar, tiene interrumpida la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008 durante casi un mes, entre mayo y junio, debido a la baja demanda que experimenta en el mercado local y también en la caída de las exportaciones a Brasil, lo que ilustra y condensa la actualidad de la industria argentina, golpeada por el descenso del consumo y por la apertura indiscriminada de importaciones.

Según denuncian los trabajadores, el cambio de matriz económica que plantea el Gobierno derivó en que la empresa comenzara a importar cubiertas chinas.

"Hoy es esta imposición de cambio de sistema, pera ya venimos de un cambio similar a otros compañeros, además de seguir con suspensiones arbitrarias, despidos directos y arreglos extorsivos, abusos de autoridad de todos los jerárquicos y del servicio médico", expresaron los empleados en un comunicado.

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