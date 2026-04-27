27 de abril de 2026 Inicio
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Manuel Adorni va al Congreso: los tres puntos que los diputados de la oposición le exigieron a Martín Menem

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade reclamaron al presidente de la Cámara baja que se respeten una serie de normas para el desarrollo de la sesión informativa del jefe de Gabinete.

Por
Maximiliano Ferraro

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica.

Télam

Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, del bloque Coalición Cívica ARI, exigieron este lunes al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que se respeten una serie de puntos durante el desarrollo de la sesión informativa que tendrá como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles en el Congreso.

Manuel Adorni se presentará en Diputados este miércoles. 
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En primer lugar, los diputados opositores pidieron que se les informe "si se ha previsto el ingreso y/o cursado invitación a asesores, militantes y/o ciudadanos con el objeto de ocupar los palcos".

"Le requerimos que tenga a bien abstenerse de ello y, en caso de haber procedido, solicitamos se nos detallen los criterios adoptados para la distribución y asignación de los ingresos o invitaciones", reclamaron.

En segundo lugar, requirieron "que se arbitren los medios necesarios para asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo".

Para Ferraro y Frade, "resulta imprescindible evitar la reiteración de situaciones como las acontecidas durante la última apertura de sesiones ordinarias, donde se observaron sesgos en la cobertura institucional que no contribuyen al fortalecimiento democrático ni al adecuado funcionamiento de esta Cámara".

Por último, solicitaron "que se garantice a los periodistas acreditados el mantenimiento del espacio que históricamente tienen asignado en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados, asegurando condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor y el pleno acceso a la información pública".

Ferraro compartió la nota enviada a Menem en la red social X. "Está claro que quieren convertir al Congreso y la sesión del Jefe de Gabinete en un circo. Si quieren un show para el Presidente, alquilen el Movistar Arena", señaló.

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