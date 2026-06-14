14 de junio de 2026 Inicio
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ANSES confirmó un importante aumento para julio 2026: quiénes lo reciben

La Administración Nacional de Seguridad Social estableció un ajuste para el próximo mes en jubilaciones y pensiones.

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ANSES estableció un aumento para jubilados y pensionados en julio 2026. 

ANSES estableció un aumento para jubilados y pensionados en julio 2026. 

ANSES
  • ANSES confirmó que las jubilaciones aumentarán un 2,1% en julio de 2026, en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC.
  • La jubilación mínima pasará de poco más de $403.000 a casi $412.000 durante el próximo mes.
  • El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente y se sumará al haber mensual de los beneficiarios alcanzados.
  • Con ambos conceptos, quienes cobran la mínima percibirán ingresos cercanos a los $482.000 en julio.

Tras la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC, la ANSES confirmó el nuevo ajuste que se aplicará sobre las jubilaciones y pensiones durante julio de 2026.

En julio 2026 habrá un aumento para jubilados y pensionados de ANSES.
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La actualización responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los haberes previsionales se incrementen de acuerdo con la inflación registrada el mes anterior. En este caso, el IPC de mayo se ubicó en el 2,1%, porcentaje que será trasladado de manera directa a las prestaciones previsionales.

ANSES JUBILADOS

La medida alcanzará a jubilados y pensionados del sistema nacional, incluyendo a quienes perciben la jubilación mínima y a aquellos beneficiarios cuyos haberes se encuentran por encima de ese piso.

Cuál es el aumento que anunció ANSES para julio 2026

Con el incremento del 2,1%, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,32. Esto implica una mejora nominal cercana a los $8.700 respecto de los valores vigentes durante junio.

Además, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores previsionales de menores ingresos. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un ingreso total de $481.989,32 durante julio.

El aumento también impactará en los jubilados que accedieron al beneficio cumpliendo los 30 años de aportes exigidos por la legislación vigente. En estos casos, el haber final dependerá de la historia laboral de cada trabajador y de los salarios registrados durante su etapa activa, aunque los nuevos valores servirán como referencia para el cálculo de las prestaciones mínimas.

ANSES JUBILADOS

Por otra parte, quienes hayan superado los 30 años de aportes pueden acceder a cambios adicionales dentro del esquema previsional. El sistema contempla un incremento del 1% sobre determinados componentes del haber inicial por cada año extra trabajado, con un límite de hasta 15 años adicionales computables.

La actualización de julio vuelve a poner el foco sobre el bono extraordinario, que permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Si bien continúa funcionando como un complemento relevante para los jubilados de menores ingresos; su peso dentro del ingreso total se fue reduciendo a medida que avanzaron los meses.

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