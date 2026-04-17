Nancy Pazos: "El círculo rojo ya pregunta quién va a suceder a Milei" La periodista brindó su habitual panorama económico y político, tras una semana donde explotó la interna libertaria y cayó estrepitosamente la imagen del presidente Javier Milei. "El establishment no cree más en su reelección", expresó. Por + Seguir en







La periodista fulminó al presidente Milei, tras brindar un panorama económico certero.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial en medio de la explosión de la interna libertaria y la crisis económica de la gestión del presidente Javier Milei, con una inflación galopante, caída del salario real por sexto mes consecutivo y una imagen presidencial en picada: "El establishment no cree más en su reelección, el círculo rojo ya pregunta quién va a sucederlo", expresó.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista no dudó en hablarle al mandatario libertario y cuestionar el derrotero económico. "No hay ancla, no hay meta, no hay esquema que ordene las expectativas. La pérdida de poder adquisitivo es letal y no es un titular, es la vida de millones de argentinos en lo cotidiano. No es la política, no es la interna: es la economía", comenzó Pazos.

Además, agregó: "En AmCham habló de la guerra, la caída de la demanda de dinero, la política destituyente, los econochantas, el círculo rojo, los periodistas, el modelo de Tobin, la curva de Phillips, Robert, Lucas, Junior, Friedman: todos tienen la culpa de lo que nos está pasando, menos él. En marzo la carne, no la de burro, la carne de vaca, la que estamos acostumbrados a comer los argentinos, subió 6,9% en la provincia de Buenos Aires en solo un mes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2045300210650247488&partner=&hide_thread=false AHORA | Ya empezó #InteligenciaArtesanal con la conducción de @nancypazosok



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/2CPja6gE0C — C5N (@C5N) April 18, 2026 "Es la economía, estúpido", parafraseó Pazos a James Carville, estratega presidencial del exmandatario estadounidense Bill Clinton, quien hizo famosa esa frase en la campaña de 1992 contra George Bush padre, quien, a pesar de haber ganado la Guerra del Golfo y tener un 80% de imagen positiva, perdió con el representante demócrata en las elecciones. "No es Adorni, no es la oposición destituyente, no es la guerra, no es Trump, no son los cantos de sirena. Es la economía, y la economía no está funcionando, Javo", continuó la conductora.

Tras los duros datos de inflación, salario y capacidad instalada de la industria, Nancy Pazos explotó: "Mientras el empleo cae, las familias no llegan a fin de mes, el Presidente viaja a Israel a recibir doctorados y a encender antorchas. No digo que no vaya, la política exterior existe y tiene su lógica. Pero que nadie nos venga a hablar de austeridad, de paciencia. Que nadie nos venga a pedir paciencia y que nadie nos diga que no hay plata. Porque para algunas cosas hay plata", aseveró.