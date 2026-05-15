15 de mayo de 2026 Inicio
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Escándalo por el Tesla Cybertruck de Manuel Quintar: cuánto costaría el milllonario traslado

El diputado jujeño tiene previsto llevar el vehículo a su provincia. Según fuentes del sector, lo habría adquirido en un valor ubicado por encima de los u$s200.000.

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El Tesla Cybertruck de Manuel Quintar

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Más allá de la indignación y impacto visual de la camioneta en pleno centro porteño, la logística para su traslado al norte del país se convirtió en el foco de las críticas y los comentarios en redes sociales.

Debido a que la pickup cuenta con una autonomía declarada de aproximadamente 500 kilómetros y la red de infraestructura para carga eléctrica en las rutas nacionales aún presenta severas limitaciones para trayectos de larga distancia, el diputado optó por contratar un servicio de acarreo.

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El traslado del Tesla Cybertruck costar&iacute;a alrededor de $5.600.000.

El traslado del Tesla Cybertruck costaría alrededor de $5.600.000.

Según las estimaciones de empresas de logística, el traslado de un vehículo de estas dimensiones y peso tendría un costo base de $5.600.000, cifra que podría incrementarse dada la complejidad de transportar una unidad del segmento "full-size".

Cuánto cuesta un Tesla Cybertruck en Argentina

La Tesla Cybertruck es una pickup 100% eléctrica de diseño futurista, con capacidad para seis pasajeros y versiones que superan los 800 caballos de fuerza. Además, cuenta con suspensión neumática adaptable, dirección electrónica “steer by wire” y una gran capacidad de carga.

En Estados Unidos, el modelo parte desde los 69.990 dólares para las versiones básicas, aunque las variantes de mayor potencia y autonomía pueden superar ampliamente los u$s 100 mil. Sin embargo, traer una Cybertruck a la Argentina implica un proceso mucho más costoso.

Actualmente, Tesla no posee representación oficial en el país, por lo que la única manera de adquirir una unidad es mediante importación privada directa. Entre aranceles de importación, IVA, impuestos internos y costos de homologación, el valor final puede trepar a cifras de entre u$s 200 mil y u$s 300 mil.

Además, para poder circular legalmente en Argentina, las unidades importadas deben obtener homologación técnica y el correspondiente Certificado de Seguridad Vial. Las primeras Cybertruck comenzaron a ingresar al país recién a mediados de 2025. En la actualidad hay más de 10.

Quiénes son los argentinos que tienen un Tesla Cybertruck

Si bien aseguran que hay al menos 10 girando por el país, hay otros cuatro dueños conocidos del exótico vehículo diseñado por la empresa de Elon Musk:

  • Martín Di Salvo, más conocido como Coscu, fue uno de los primeros en importarlo al país. Aseguró que lo iba a usar para "hacer contenido" y lo tiene ploteado con sponsors.
  • El abogado Fernando Burlando le regaló uno a su pareja, Barby Franco, en la Navidad del 2025. También le compró uno en miniatura a la hija que tiene con ella, Sarah.
  • Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebús. El vehículo, sin embargo, está patentado en Uruguay.
  • Malek Fara, empresario importador de autos de lujo, dueño de la empresa Black Sapphire. Es quien importa las camionetas.

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