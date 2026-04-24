25 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos: "Javier Milei destruyó el Estado argentino"

La periodista brindó su habitual panorama económico y político en una semana marcada por la caída de la actividad, el aumento de la morosidad y el deterioro del desempleo. "Hay que reconstruir el país, ese es el desafío real", afirmó.

Por

La periodista apuntó contra presidente Milei y lo acusó de destruir el Estado argentino.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial en medio de números alarmantes en la economía de la gestión libertaria, con caída de la actividad económica, aumento de la morosidad, deterioro del desempleo y una imagen presidencial en picada: "Javier Milei destruyó el Estado argentino y lo hizo a propósito", expresó.

Te puede interesar:

Nancy Pazos arremetió contra Javier Milei: "Este es un gobierno que mira Excels y no personas"

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista no dudó en hablarle al mandatario libertario y cuestionar el derrotero económico con un editorial titulado El Estado que destruyeron, el país que hay que reconstruir. "Milei lo logró. Hay que reconocer que lo logró. Destruyó al Estado argentino. Y lo hizo a propósito. Esa era su idea desde el primer día", aseguró.

Además, añadió: "Y la historia nos enseñó que eso ya lo vivimos. Lo que este país necesita es alguien que entienda que una línea de colectivos que quiebra es una comunidad que se rompe. Que un jubilado que sale a trabajar es una vejez robada. Que un chico con síndrome de Down que tiene que demostrar cada 90 días que sigue teniendo síndrome de Down es un escándalo moral. Que no se puede naturalizar de ninguna manera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2047839315250610410&partner=&hide_thread=false

En el mismo sentido, la periodista no ocultó su crítica al mandatario y, a modo de conclusión, resaltó: "Hay que reconstruir el Estado. Hay que reconstruir el país. Ese es el desafío real. No cambiar las formas. Cambiar el fondo. De eso se trata. Y eso, Javo, es exactamente lo contrario de lo que vos viniste a hacer".

Por otra parte, se refirió a la desconfianza del establishment por la gestión libertaria. "Sería un error si estuviéramos festejando lo que está pergeñando el establishment. Primero, no hay que festejar antes de tiempo. Las encuestas muestran que el peronismo con Axel (Kicillof) podría ganarle hoy a Milei. Dicen que 29,4% lo votaría para la reelección al Presidente, y el 60,7% asegura que no votaría la reelección. El establishment que hoy critica las formas de Milei, no critica el fondo", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nancy Pazos: "El círculo rojo ya pregunta quién va a suceder a Milei"

Rating Cero

La modelo y el entrenador se volvieron a juntar por una tarea escolar de su hija menor.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis mostraron un acercamiento en redes: "Orgullosa de vos"

Luana Fernández, participante de Gran Hermano: Generación Dorada se siente atraída por una compañera. 

Una participante de Gran Hermano admitió que le gusta una compañera: "Me la chaparía"

La modelo habló de la interna familiar que la alejó de la extenista.

Oriana Sabatini confirmó que sigue distanciada de su tía Gabriela: "El problema no es mío"

El oriundo de Piedrabuena tiene 53 años.
play

Pity Álvarez rompió el silencio y habló de su paso por la cárcel: "Me bajó un poco los humitos"

Elba Rodríguez, a una década de ganar MasterChef.

Qué fue de la vida de Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef en Argentina

Señaló que una eventual reconciliación implicaría revisar aspectos del pasado.

María Susini aclaró cómo está la relación con Facundo Arana y confirmó que están durmiendo separados

últimas noticias

Steve Witkoff y Jared Kushner, los elegidos para negociar la posible salida del conflicto en Medio Oriente con los representantes iraníes. 

EEUU envía representantes a Medio Oriente, pero Irán pone en duda las negociaciones de paz

Hace 38 minutos
play
Racing logró un triunfazo con uno menos y el Ciclón no tuvo problemas ante Platense.

San Lorenzo hizo los deberes y Racing, a un paso de quedar afuera: la definición del torneo está que arde

Hace 1 hora
play

Nancy Pazos: "Milei destruyó el Estado argentino"

Hace 1 hora
Las familias no llegan a fin de mes y la situación empeora.

Morosidad récord en el crédito a familias: se cuadriplicó en un año y es la más alta en dos décadas

Hace 2 horas
Claudio Chiqui Tapia fue sobreseído en una causa por lavado de dinero.

Claudio "Chiqui" Tapia fue sobreseído en una causa por presunto lavado de activos

Hace 3 horas