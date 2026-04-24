Nancy Pazos: "Javier Milei destruyó el Estado argentino" La periodista brindó su habitual panorama económico y político en una semana marcada por la caída de la actividad, el aumento de la morosidad y el deterioro del desempleo. "Hay que reconstruir el país, ese es el desafío real", afirmó. Por + Seguir en







La periodista apuntó contra presidente Milei y lo acusó de destruir el Estado argentino.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial en medio de números alarmantes en la economía de la gestión libertaria, con caída de la actividad económica, aumento de la morosidad, deterioro del desempleo y una imagen presidencial en picada: "Javier Milei destruyó el Estado argentino y lo hizo a propósito", expresó.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista no dudó en hablarle al mandatario libertario y cuestionar el derrotero económico con un editorial titulado El Estado que destruyeron, el país que hay que reconstruir. "Milei lo logró. Hay que reconocer que lo logró. Destruyó al Estado argentino. Y lo hizo a propósito. Esa era su idea desde el primer día", aseguró.

Además, añadió: "Y la historia nos enseñó que eso ya lo vivimos. Lo que este país necesita es alguien que entienda que una línea de colectivos que quiebra es una comunidad que se rompe. Que un jubilado que sale a trabajar es una vejez robada. Que un chico con síndrome de Down que tiene que demostrar cada 90 días que sigue teniendo síndrome de Down es un escándalo moral. Que no se puede naturalizar de ninguna manera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2047839315250610410&partner=&hide_thread=false AHORA | Ya comenzó #InteligenciaArtesanal con la conducción de @nancypazosok



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/gJg8DAwRM2 — C5N (@C5N) April 25, 2026 En el mismo sentido, la periodista no ocultó su crítica al mandatario y, a modo de conclusión, resaltó: "Hay que reconstruir el Estado. Hay que reconstruir el país. Ese es el desafío real. No cambiar las formas. Cambiar el fondo. De eso se trata. Y eso, Javo, es exactamente lo contrario de lo que vos viniste a hacer".