El fuerte respaldo de Lali Espósito a la Marcha Federal Universitaria: "Hay millones de historias y motivos"

La artista compartió una historia en su cuenta de Instagram donde convocó a la movilización de esta tarde y exigió por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y que no está siendo aplicada por el Gobierno. "Hay que defender la universidad pública", remarcó.

La artista pop Lali Espósito lanzó un fuerte respaldo a la cuarta Marcha Federal Universitaria de este martes y llamó a movilizarse en reclamo de la puesta en marcha Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y no aplicada por el gobierno de Javier Milei.

“Hay millones de historias y motivos por los que hoy ya que marchar y defender nuestra universidad pública. Sobre todo hoy se marcha”, publicó Lali mediante una historia en su cuenta de Instagram, al replicar un posteo de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

La publicación de la casa de altos estudios, la UBA exige la aplicación de la legislación aprobada por el Congreso de la Nación y puesta en suspenso por el Ejecutivo a través de un decreto, argumentando que "atenta contra el equilibrio fiscal". La ley autoriza al Ejecutivo a hacer los cambios presupuestarios necesarios para garantizar el financiamiento.

Previo a la marcha universitaria , el Gobierno profundizó el recorte presupuestario a ciencia y educación. Según informó el Grupo epc mediante la Decisión Administrativa 20-2026, "esta decisión disminuye la inversión en ciencia, universidades y diversas áreas, incrementando ANSES y pago de Deuda" en 26 mil millones para la ciencia .

Desde el Grupo epc realizaron un hilo en X donde informaron más en detalle el recorte de $2,5 billones sobre partidas del Presupuesto 2026 que afecta varias áreas, principalmente sobre impacta sobre todo en inversión en equipamiento y de manera subsidiaria en transferencias y becas: "El ex MINCyT el que más cae, 11.808 millones, sobre todo equipamiento y biblioteca electrónica. CONICET 2 mil millones menos en becas".

En la CONAE el recorte impacta sobre el "Programa 16 de Ciclos de información completos, bienes de uso", mientras que en CNEA "se nota sobre todo en una disminución de activos financieros enorme (que no está en la FCyT), y lo que sí está es disminución de fondos para equipamiento".

Mientras que para ANLIS, Agencia IDI y el programa antártico, detallaron desde Grupo epc que "los recortan y van limando en pequeñas cuotas, en tanto lo que hacen con INTA e INTI es bastante técnico en lo presupuestario: su presupuesto no decrece pero cae en lo sustancial pasando al inciso 6".

"El total para la función (sin contar la parte de CNEA que no pertenece a ella) es significativo: 26 mil millones. Junto con eso destaca algo que parece una provocación: hay un ajuste del MECON a Universidades Nacionales en planta para infraestructuras del conocimiento", remarcaron.