10 de junio de 2026 Inicio
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Máximo Kirchner detalló y denunció las condiciones en las que está presa Cristina: "Quieren humillarla"

El diputado peronista fue entrevistado por Gustavo Sylvestre en Minuto Uno y se refirió la persecución política que sufre la expresidenta. "Es un abuso de poder del señor Rosatti", aseguró.

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Máximo Kirchner en Minuto Uno.

Máximo Kirchner en Minuto Uno.

El diputado peronista Máximo Kirchner denunció este miércoles las condiciones en las que está presa la expresidenta Cristina Kirchner, aseguró que "quieren humillarla" y remarcó que "narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visita".

Máximo Kirncher diologó con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, por C5N, al cumplirse un año de Cristina Fernández en prisión. 
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Máximo Kirchner: "Narcos y genocidas tienen mejores condiciones que Cristina"

Durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el líder de La Cámpora se refirió la persecución política que sufre la expresidenta y aseguró que se trata de un "abuso de poder del señor (Horacio) Rosatti".

"Tiene cuatro horas de visita por semana. Narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visita, de horas y de tiempo que la propia expresidenta, dos veces votada como presidenta por el pueblo argentino, una vez como vicepresidenta", enumeró el diputado.

"Esa situación de querer humillar, de la tobillera, del abuso de poder del señor Rosatti, porque finalmente es él. Entonces, lo que uno termina viendo en estas cosas, es que nuestro pueblo también siente ese desamparo", agregó.

Desde el entorno de la expresidenta remarcaron que "el 60% de los detenidos por delitos de lesa humanidad pueden tener salidas transitorias, mientras que Cristina no" y "solo el 0,86 por ciento de los narcotraficantes detenidos con prisión domiciliaria tienen impedidas las visitas".

Kirchner, además, aseguró que esta semana no pudo ir a ver a su madre, pero que le comentó "lo complejo y difícil que se vuelve, para una persona que ha hecho de la vida pública, de lo político, la discusión, el debate... es su vida".

"Ella misma expresaba en un momento que se puede morir presa. Entonces, me parece que hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto, y que no imaginan después la magnitud de las respuestas populares", advirtió.

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