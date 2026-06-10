El mensaje de Cristina Kirchner antes de quedar detenida: "Yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor"

El Partido Justicialista compartió un video de junio de 2025, antes de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la expresidenta contra su condena por administración fraudulenta, en el que desafiaba: "Dale, meteme presa, ¿y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata?".

Cristina Kirchner cumple este miércoles un año en prisión domiciliaria , luego de que la Corte Suprema la encontrara culpable en la Causa Vialidad. En ese marco, el Partido Justicialista compartió un video de junio de 2025, antes de que el máximo tribunal rechazara el recurso extraordinario de la expresidenta contra su condena por administración fraudulenta , en el que vaticinaba que "yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política" .

El mensaje de los legisladores peronistas a un año de la condena a Cristina: "No está sola"

El 9 de junio de 2025 , en ocasión de un acto en la sede nacional del partido para conmemorar el 69° aniversario de los fusilamientos de José León Suárez y el Día de la Resistencia Peronista, Cristina había manifestado que "creen que van a solucionar esto metiéndome presa" .

" Dale, meteme presa, ¿y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida porque yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política ", desafió.

" No hay solución para el país con esta política y lo saben . Por eso apuntan a que, cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo, y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirles que no", concluyó.

A 365 días de la condena a Cristina Kirchner, la militancia sale a las calles para brindarle apoyo en su casa de San José 1111 , además de organizar un banderazo en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires para los próximos días.

Un año de injusticia. Cristina está presa y la gente está cada vez peor. pic.twitter.com/ryem9QNRuP

Por su parte, los diputados y senadores de Unión por la Patria brindarán desde las 13 una conferencia de prensa desde la Cámara Alta donde denunciarán las condiciones de detención de la exmandataria y anunciarán el envío de una carta a la CSJN para pedirle que pongan fin a “esta situación irregular”.

En el texto, los legisladores afirman que la situación constituye “ni más ni menos que la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible en tiempos democráticos”.

También cuestionan las condiciones de detención Cristina, las cuales describen como “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”, y afirman que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”.

Cristina Kirchner Se cumple un año de la condena a Cristina Kirchner. Imagen mejorada con IA/C5N

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , quien publicó un mensaje en sus redes sociales en el que calificó el fallo judicial como una “enorme infamia” y volvió a denunciar una persecución política y judicial contra la expresidenta.

En la publicación sostuvo que la sentencia fue dictada por “sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”. Para el mandatario bonaerense, la exjefa de Estado fue víctima de una “larguísima persecución” que derivó en una condena “arbitraria” y “desprovista de pruebas”.

Kicillof cuestionó además los fundamentos de la resolución judicial al señalar que se basó en el argumento de que Cristina “no podía no saber” sobre hechos que, según afirmó, ni siquiera estaban dentro de sus competencias. “Es un argumento jurídicamente absurdo”, remarcó.

Un año de la condena de Cristina Kirchner: todos los actos y movilizaciones

13:00: conferencia de prensa en el Senado de diputados y senadores del bloque Unión por la Patria

16:00: concentración frente a San José 1111

Sábado 13 junio: festival “Cristina Libre” en la exESMA

Sábado 20 de junio: banderazo en Parque Lezama.

Por qué se conmemora el Día de la Resistencia Peronista

El Día de la Resistencia Peronista conmemora el levantamiento contra la Revolución Libertadora que se produjo el 9 de junio de 1956, y que fue encabezado por el general Juan José Valle y otros militares peronistas. La dictadura gobernaba desde septiembre de 1955 tras derrocar a Juan Domingo Perón.

El levantamiento fue reprimido de manera sangrienta. La Revolución Libertadora dispuso el fusilamiento público de Valle y otros 17 militares sublevados y, al mismo tiempo, ordenó fusilar de manera clandestina a 18 civiles acusados de participar del hecho.

En ese contexto, 12 civiles fueron fusilados en el basural de José León Suárez, de los cuales cinco murieron y siete pudieron escapar, aunque resultaron heridos. La historia fue reconstruida por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre.