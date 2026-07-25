Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.500.000 pesos a 30 días en julio 2026 Conocé el rendimiento estimado de esta inversión y los factores que pueden influir en el monto que recibirás al finalizar el período. Por Agregar C5N en









Cuánto ganas por depositar $4.500.000 en un plazo fijo según el banco.

Conocé cuánto dinero puede generar una colocación de $4.500.000 a 30 días según las tasas vigentes y el canal elegido para realizar la operación.

Qué rendimiento ofrecen los bancos para este tipo de inversión y por qué las opciones digitales suelen brindar una rentabilidad superior.

Cómo se posiciona este instrumento de ahorro frente a la inflación y qué factores conviene seguir antes de realizar una colocación.

Las claves para evaluar si esta alternativa sigue siendo conveniente para quienes buscan proteger sus ahorros con un riesgo bajo. Plazo fijo: las colocaciones a corto plazo permiten conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al vencimiento. Con la inflación más estable y tasas que siguen ofreciendo rendimientos positivos, la colocación bancaria continúa siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan preservar sus ahorros sin asumir grandes riesgos. Cuánto podés ganar si depositas 4.500.000 pesos a 30 días en julio 2026.

Especialistas recomiendan utilizar los simuladores disponibles en las páginas web de los bancos para conocer el rendimiento actualizado antes de realizar la inversión, ya que las tasas pueden variar entre entidades y según el canal utilizado para constituir el depósito.

Además, renovar el capital junto con los intereses al vencimiento permite generar un efecto de capitalización que mejora el rendimiento acumulado con el paso de los meses. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y comparar las condiciones entre distintas entidades puede ser clave para obtener una mejor rentabilidad y proteger el poder adquisitivo de los ahorros.

Cuánto ganas por depositar $4.500.000 en un plazo fijo según el banco Si se invierten $4.500.000 a 30 días en el Banco Nación mediante una sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%, los intereses generados son de $75.821,92. Al finalizar el plazo, el ahorrista recibe un total de $4.575.821,92.

En cambio, si la operación se realiza a través de los canales electrónicos de la entidad, donde la tasa asciende al 21,00% de TNA y al 23,15% de TEA, los intereses alcanzan los $77.671,23, por lo que el monto total al vencimiento será de $4.577.671,23. La diferencia responde a la política de muchas entidades financieras de incentivar el uso de home banking y aplicaciones móviles, donde los costos operativos son menores y eso les permite ofrecer una rentabilidad levemente superior.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las previsiones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este marco, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales. Las colocaciones realizadas mediante canales electrónicos, al contar con tasas algo superiores, logran un desempeño más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo. Aunque la diferencia puede ser limitada, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar la estrategia es muy importante para cuidar el poder adquisitivo.