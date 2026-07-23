23 de julio de 2026 Inicio
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Más de un 66% considera que a Javier Milei le importa "poco" o "nada" la causa Malvinas

El 65,4% de los argentinos encuestados para un informe exclusivo de CEOP Latam consideró que el Gobierno debería haber "defendido el derecho a mostrar la bandera de Malvinas" en el partido entre la Selección contra Inglaterra y el 83,9% respaldó el gesto de los jugadores tras haber ganado.

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Javier Milei en el acto por el 2 de abril de 2025.

Javier Milei en el acto por el 2 de abril de 2025.

Una encuesta de la consultora CEOP Latam de Tito Backman arrojó que el 66,2% de los encuestados considera que al presidente Javier Milei le importa "poco" o "nada" la causa Malvinas y el 65,4% apuntó que el Gobierno debería haber "defendido el derecho a mostrar la bandera de Malvinas" en el partido contra Inglaterra.

Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro.
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Solo el 20,7% de las personas encuestadas afirmó que al Presidente le importa "mucho" la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña. Años antes de comenzar a trabajar en el sector público, Milei ya exhibía una relación polémica con el reclamo argentino sobre las islas y cuando era diputado había propuesto negociar con Inglaterra como lo había hecho China por Hong Kong.

Informe de CEOP Latam para Grupo Indalo.

Informe de CEOP Latam para Grupo Indalo.

El Presidente profundizó la polémica al abogar, desde lo discursivo, por la autodeterminación de la población británica implantada en las islas Malvinas e impulsar la propuesta de que son esas personas las que deben elegir a Argentina por sobre Gran Bretaña.

"Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. Y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo", había expresado Milei en el acto por el 2 de abril de 2025.

"En un país donde Malvinas es causa nacional casi unánime, ser percibido como indiferente no es un problema de política exterior: es un déficit de credenciales, una sospecha sobre de qué lado está el gobierno cuando lo nacional entra en tensión con lo ideológico", sostuvo el titular de CEOP Latman, Tito Bacman.

El 83,9% aseguró estar "muy de acuerdo" o "bastante de acuerdo" con la decisión de la Selección argentina de desplegar la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en la cancha tras vencer al rival británico y el 93,3% aseguró que la causa Malvinas es "muy importante" o "bastante importante".

El informe de CEOP Latam para Grupo Indalo.

El informe de CEOP Latam para Grupo Indalo.

En la misma línea, el 65,4% apuntó contra el Gobierno y le reclamó que "debería haber defendido el derecho a mostrar la bandera de Malvinas". "Fue algo más que un partido", coincidió el 72,8% de las personas encuestadas de forma online a lo largo de todo el país a partir de un muestreo probabilístico.

En los días previos al partido, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido que la hinchada no podría ingresar con "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial", incluido "el mapita de Malvinas".

Del lado equivocado del sentimiento popular

"Más de dos tercios leen el gesto como una renuncia a algo que la sociedad considera innegociable", señaló Bacman en referencia a esta última pregunta.

En referencia a la foto de los futbolistas argentinos con la bandera elaborada con una sábana de hotel, el analista apuntó: "Frente a un mismo hecho, la sociedad se alinea masivamente con quienes reivindicaron el reclamo y le da la espalda a quienes lo acotaron. El gobierno quedó, en un terreno de altísima carga simbólica, del lado equivocado del sentimiento".

El informe de CEOP Latam para Grupo Indalo.

El informe de CEOP Latam para Grupo Indalo.

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