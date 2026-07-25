25 de julio de 2026 Inicio
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Confirmado: así será el aumento de AUH de ANSES en agosto 2026

Cuánto se cobrará, cómo impacta la retención del 20%, quiénes reciben la Tarjeta Alimentar y cuándo se acreditarán los pagos.

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El organismo dio detalles de la AUH.

El organismo dio detalles de la AUH.


  • ANSES confirmó un aumento del 1,9% para la AUH que se aplicará en agosto de 2026.
  • La actualización se realiza en base al último índice de inflación informado por el INDEC.
  • La AUH representa un ingreso clave para millones de familias, ya que ayuda a cubrir gastos básicos como alimentación, educación y vestimenta.
  • Los beneficiarios que cumplan con las condiciones también recibirán la Tarjeta Alimentar.

Confirmado: la Asignación Universal por Hijo tendrá una nueva actualización por movilidad el proximo mes. Luego de conocerse el dato de inflación de junio, que fue del 1,9%, el Gobierno confirmó la actualización mensual de los haberes según la fórmula de movilidad vigente. Así será el aumento de AUH de la Administración Nacional de la Seguridad Social en agosto 2026

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
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La Asignación Universal por Hijo representa un ingreso fundamental para millones de familias argentinas, ya que ayuda a afrontar los gastos esenciales del hogar, como alimentos, útiles escolares, ropa y otros productos de primera necesidad. En un contexto de inflación, cada actualización de este beneficio resulta clave para acompañar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Por ese motivo, el incremento cobra especial relevancia. La actualización por movilidad permitirá que los titulares de la prestación reciban un monto mayor, al tiempo que quienes cumplan con los requisitos también podrán acceder a beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar y el Plan de los Mil Días, según corresponda.

Cómo es el aumento para AUH de ANSES en agosto 2026

Con este aumento, el monto bruto de la AUH pasará a ser de $150.861,90 por hijo. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que se presente la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad. De esta manera, el monto que los beneficiarios recibirán en sus cuentas será de $120.689,52 por hijo, mientras que los $30.172,38 restantes quedarán retenidos y podrán cobrarse posteriormente al realizar el trámite correspondiente.

Además de la AUH, muchas familias también perciben en la misma fecha la Tarjeta Alimentar, cuyo monto depende de la cantidad de hijos:

  • 1 hijo: $72.250.
  • 2 hijos: $113.299.
  • 3 o más hijos: $149.425.

También continúa vigente el Complemento Leche (Plan de los Mil Días) para familias con niños de hasta 3 años que cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

Cuándo cobra AUH de ANSES en agosto 2026

El calendario de pagos de agosto quedó establecido de acuerdo con la terminación del DNI del titular:

* DNI terminados en 0:** lunes 10 de agosto.

* DNI terminados en 1:** martes 11 de agosto.

* DNI terminados en 2:** miércoles 12 de agosto.

* DNI terminados en 3:** jueves 13 de agosto.

* DNI terminados en 4:** viernes 14 de agosto.

* DNI terminados en 5:** lunes 17 de agosto.

* DNI terminados en 6:** martes 18 de agosto.

* DNI terminados en 7:** miércoles 19 de agosto.

* DNI terminados en 8:** jueves 20 de agosto.

* DNI terminados en 9:** viernes 21 de agosto.

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