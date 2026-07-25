Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026: el cambio que sacudirá a todos los signos

Con Urano, Neptuno y Plutón colaborando entre sí, esta lunación invita a actualizar nuestra identidad, confiar en la intuición y animarnos a construir el futuro desde un lugar más auténtico.

Este fenómeno lunar puede manifestarse a través de noticias inesperadas, cambios de planes o revelaciones que aporten claridad sobre situaciones.

Luna Llena en Acuario del 29 de julio de 2026 : se trata del c ambio que sacudirá a todos los signos porque llega con una energía de despertar, liberación y cambios inesperados. Todo plenilunio marca un cierre, pero esta tiene un ingrediente especial: su regente moderno, Urano en Géminis, está activo, potenciando novedades, conversaciones importantes y decisiones que pueden cambiar el rumbo de los próximos meses.

Este fenómeno lunar puede manifestarse a través de noticias inesperadas, cambios de planes o revelaciones que aporten claridad sobre situaciones que venían desarrollándose desde hace tiempo. También favorece la llegada de nuevas amistades, vínculos o contactos que abran puertas hacia el futuro. Al mismo tiempo, despierta un fuerte deseo de independencia y autenticidad, impulsándonos a romper con estructuras, hábitos o relaciones que ya no representan quiénes somos ni el camino que queremos construir.

La gran figura de esta lunación es la esfera uraniana, planeta de la libertad y la innovación. Su participación armónica indica que muchas de las sorpresas que aparezcan tendrán el potencial de abrir puertas, generar oportunidades y ayudarnos a salir de situaciones estancadas. El eje Leo-Acuario nos enfrenta a una pregunta clave: ¿estoy siendo fiel a mí mismo o estoy viviendo según las expectativas de otros ?.

Se iluminan los proyectos colectivos, amistades y metas a largo plazo. Puede aparecer una oportunidad a través de contactos, redes sociales o grupos. Es momento de rodearte de personas que compartan tu visión.

Tauro

La Luna Llena impacta en tu área profesional. Un reconocimiento, cambio laboral o decisión importante puede marcar un antes y un después. Es tiempo de mostrar tu talento sin pedir permiso.

Géminis

Con Urano en tu signo, sos uno de los protagonistas de esta lunación. Se abren caminos relacionados con estudios, viajes, mudanzas o nuevos proyectos. Tu manera de pensar está cambiando profundamente.

Cáncer

Se movilizan emociones intensas y temas vinculados a recursos compartidos, inversiones o vínculos profundos. Algo que permanecía oculto puede salir a la luz para ayudarte a sanar.

Leo

La oposición ocurre en tu eje vincular. Relaciones, asociaciones y acuerdos atraviesan un momento de definición. Algunas historias se fortalecen; otras muestran claramente que ya cumplieron su ciclo.

Virgo

Se iluminan hábitos, rutinas y bienestar. Es una excelente Luna Llena para hacer ajustes en tu vida cotidiana, dejar atrás costumbres agotadoras y encontrar formas más eficientes de organizar tu energía.

Libra

La creatividad, el romance y la expresión personal cobran protagonismo. Puede llegar una noticia emocionante relacionada con proyectos, hijos o cuestiones afectivas. Permitite ocupar más espacio.

Escorpio

El foco está en el hogar, la familia y las bases emocionales. Se producen conversaciones reveladoras o decisiones relacionadas con mudanzas, convivencia o asuntos familiares pendientes.

Sagitario

Las noticias llegan rápido. Esta Luna Llena activa la comunicación, los estudios, los contratos y los desplazamientos. Una información que aparece ahora puede cambiar tu perspectiva sobre un tema importante.

Capricornio

Los temas económicos se vuelven protagonistas. Es momento de revisar ingresos, gastos y el valor que le das a tus talentos. Una oportunidad inesperada puede ayudarte a fortalecer tu seguridad material.

Acuario

Sos uno de los signos más movilizados. La Luna Llena ocurre en tu signo y marca un cierre de ciclo personal. Es un momento de enorme claridad sobre quién sos hoy y hacia dónde querés ir.

Piscis

La energía se mueve en tu mundo interior. Viejos patrones, emociones o situaciones inconclusas pueden llegar a su punto final. Escuchá tu intuición: tiene mensajes importantes para vos.