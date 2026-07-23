La agenda de Javier Milei en Brasil: respaldo a Flavio Bolsonaro y reunión con el gobernador de San Pablo El Presidente partirá este viernes rumbo al país vecino para mantener una serie de actividades que incluye un cónclave con el hijo de Jair Bolsonaro y candidato presidencial. Sin embargo, no se encontrará con el expresidente brasileño. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro. X @OPRArgentina

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Brasil para respaldar la candidatura del senador Flavio Bolsonaro de cara a las elecciones del 4 de octubre. La visita representará un sabor agridulce para el líder libertario, ya que pese a las actividades previstas no podrá visitar al exmandatario Jair Bolsonaro debido a que la Justicia endureció las condiciones de su prisión domiciliaria.

El Gobierno intenta pasar de la euforia mundialista a la gestión concreta, con una agenda cargada de reformas económicas y movimientos internacionales de alto impacto. El desafío será lograr consensos en el Congreso y manejar las tensiones externas, especialmente con Brasil.

La comitiva presidencial argentina, integrada por el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y un intérprete. El jefe de Estado tenía previsto hacer escala en Brasilia para visitar a Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario, pero el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines políticos.

Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro. La visita del mandatario al gigante sudamericano será un capítulo más de tensión con el presidente Lula da Silva, que se suma a su ausencia en la última cumbre del Mercosur. En este marco, crece la expectativa en Casa Rosada por la organización de una cumbre de presidentes conservadores en la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo pronto, el presidente argentino se encontró a fines de junio con Flavio Bolsonaro. El primogénito de los hijos de Jair Bolsonaro participó de la Conferencia de Presidentes de América Latina, organizada por la Israel Allies Foundation (IAF), en colaboración con American Friends of the Isaac Accords (AFOIA).

La agenda internacional de Milei ya tenía prevista su presencia en las asunciones presidenciales de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella en Perú y Colombia, respectivamente, flamantes triunfadores en los comicios nacionales de sus países. La agenda de Javier Milei en Brasil Viernes 24 de julio Noche: partida del vuelo de Javier Milei y su comitiva hacia San Pablo. Sábado 25 de julio 09:00: traslado de Javier Milei al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas, con honores militares en la Plaza Cívica.

traslado de Javier Milei al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas, con honores militares en la Plaza Cívica. A continuación: ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de San Cruz. Se trata de la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo.

ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de San Cruz. Se trata de la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo. A continuación: reunión con el gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador Flavio Bolsonaro.

reunión con el gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador Flavio Bolsonaro. A continuación: traslado al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde Javier Milei participará de la Convención Nacional del Partido Liberal.