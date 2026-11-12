Martín Menem confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso El presidente de la Cámara de Diputados señaló que la administración libertaria llamará al periodo extraordinario para avanzar en sus proyectos prioritarios. Además, sostuvo la eliminación de las PASO como una de las iniciativas clave. Por Agregar C5N en









El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso. Redes sociales

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso con el objetivo de intentar sancionar los proyectos prioritarios para la administración libertaria, de cara a la finalización del periodo ordinario el 30 de noviembre.

En diálogo con Radio Mitre, Menem adelantó que el gobierno de Javier Milei citará a la actividad parlamentaria fuera de término, aunque no confirmó los proyectos que se tratarán en medio de la tensión interna entre el Presidente y Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario con un rol central en el Congreso. "Seguramente tendremos extraordinarias", expresó.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Redes sociales Por lo pronto, se refirió al debate por la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias impulsado por el Gobierno de cara a las elecciones de 2025: "El tema PASO está en el Senado, se está trabajando y creo que vamos a poder suspenderlas si dios quiere. La Argentina no lo necesita. Lo venimos planteando. En 2025 se suspendieron las PASO, que no tienen ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos".

"Vamos a estar cerca con las voluntades para suspenderlas o eliminarlas definitivamente y avanzar en la reforma electoral. Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores si se dan los parámetros que uno calcula", agregó.

El Congreso, atento a la tensión entre Javier Milei y Patricia Bullrich El presidente Javier Milei compartió el miércoles una historia en Instagram que sumó tensiones en medio de la interna dentro de La Libertad Avanza por las diferencias entre la senadora Patricia Bullrich y el sector que responde a Karina Milei.