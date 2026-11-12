Karina Milei recorrió el Comando Operativo de Emergencias de Corrientes para evaluar el impacto de las inundaciones La secretaria general de la Presidencia visitó las instalaciones y participó de la presentación de un informe de situación sobre la emergencia hídrica que afecta a la región. Por Agregar C5N en









Karina Milei visitó las instalaciones y participó de la presentación de un informe de situación.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una recorrida por el Comando Operativo de Emergencias (COE) de la provincia de Corrientes, donde visitó las instalaciones y participó de la presentación de un informe de situación sobre la emergencia hídrica que afecta a la región, con la intervención de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Durante la visita, se presentó un relevamiento de la situación en 26 localidades de cuatro provincias, que registra un total de 4.614 personas afectadas, de las cuales 2.005 corresponden a Corrientes, entre 468 evacuados y 1.537 autoevacuados.

De acuerdo con el informe de la AFE, Chaco es la provincia con mayor cantidad de afectados, con 2.242 personas, seguida por Corrientes, con 2.005; Santa Fe, con 227; y Entre Ríos, con 140. En territorio correntino, las localidades más comprometidas son Corrientes Capital, con 687 afectados; Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

Se presentó un relevamiento de la situación en 26 localidades. Asimismo, se informó que el río Paraná en Corrientes Capital alcanzó los 6,87 metros, por encima del nivel de alerta, aunque todavía por debajo del nivel de evacuación. Según las previsiones incluidas en el relevamiento del 11 de noviembre, se esperaban oscilaciones con una tendencia de leve descenso durante los siguientes siete días, aunque los niveles permanecerían elevados.

La secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón.

También participaron el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello; y autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino. A su llegada al aeropuerto de Corrientes, la comitiva nacional fue recibida por el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés.