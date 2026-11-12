12 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Karina Milei recorrió el Comando Operativo de Emergencias de Corrientes para evaluar el impacto de las inundaciones

La secretaria general de la Presidencia visitó las instalaciones y participó de la presentación de un informe de situación sobre la emergencia hídrica que afecta a la región.

Por
Karina Milei visitó las instalaciones y participó de la presentación de un informe de situación.

Karina Milei visitó las instalaciones y participó de la presentación de un informe de situación.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una recorrida por el Comando Operativo de Emergencias (COE) de la provincia de Corrientes, donde visitó las instalaciones y participó de la presentación de un informe de situación sobre la emergencia hídrica que afecta a la región, con la intervención de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Karina Milei le dedicó un emotivo mensaje de despedida al Papa.
Te puede interesar:

Karina Milei despidió al Papa: "Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón"

Durante la visita, se presentó un relevamiento de la situación en 26 localidades de cuatro provincias, que registra un total de 4.614 personas afectadas, de las cuales 2.005 corresponden a Corrientes, entre 468 evacuados y 1.537 autoevacuados.

De acuerdo con el informe de la AFE, Chaco es la provincia con mayor cantidad de afectados, con 2.242 personas, seguida por Corrientes, con 2.005; Santa Fe, con 227; y Entre Ríos, con 140. En territorio correntino, las localidades más comprometidas son Corrientes Capital, con 687 afectados; Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

Se presentó un relevamiento de la situación en 26 localidades.

Se presentó un relevamiento de la situación en 26 localidades.

Asimismo, se informó que el río Paraná en Corrientes Capital alcanzó los 6,87 metros, por encima del nivel de alerta, aunque todavía por debajo del nivel de evacuación. Según las previsiones incluidas en el relevamiento del 11 de noviembre, se esperaban oscilaciones con una tendencia de leve descenso durante los siguientes siete días, aunque los niveles permanecerían elevados.

La secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón.

También participaron el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello; y autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino.

A su llegada al aeropuerto de Corrientes, la comitiva nacional fue recibida por el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente Javier Milei y su hermana Karina visitaron al papa León XIV en el Vaticano en junio de 2025.

Karina Milei mostró los preparativos en la Casa Rosada para recibir a León XIV

El recinto del Senado espera el futuro del proyecto.

Se reactiva el Congreso tras la visita de León XIV: el Senado debatirá la reforma electoral en comisión

Bullrich se enfrenta con el Gobierno por las PASO y Discapacidad.

Todos contra todos: el Gobierno reabre sus internas en medio de las negociaciones para suspender las PASO

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso.

Martín Menem confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso

Una plataforma offshore.

Petróleo de Malvinas: el Tribunal del Mar dará a conocer el fallo el 28 de noviembre

León XIV junto a Javier Milei. 

Para el Gobierno, "no es incompatible la doctrina social de la Iglesia con una economía de mercado"

Rating Cero

La historia de Silvina Camino, la hija de uno de los fundadores de Los Palmeras.

La dolorosa interna familiar de Marcos Camino: el dolor de su hija Silvina y el vínculo que nunca pudo formar

Martín Fierro de cable 2026: Todo lo que hay que saber

Martín Fierro de Cable 2026: a qué hora empieza, dónde verla en vivo y todo lo que hay que saber

Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados.

Los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

La cantante uso las redes sociales para compartir la triste noticia con sus seguidores.

Gladys La Bomba Tucumana ante una pérdida cercana: "No se cómo hacer..."

Aseguran que Hernan de Mala Fama protagonizó un tenso momento con su pareja en plena grabación.

Escándalo con Hernán Coronel de Mala Fama: su mujer estalló de celos en plena grabación de un programa

Previo a ser cantante, Hernán tuvo un peculiar emprendimiento.

Se conoció el pasado desconocido de Mala Fama antes de dedicarse a la música

últimas noticias

Patriotas: así definió el secretario del DHS, Markwayne Mullin, a los agentes del ICE.

Récord histórico de deportaciones en EEUU: el ICE expulsó a más de 483 mil extranjeros en 2026

Hace 9 minutos
La historia de Silvina Camino, la hija de uno de los fundadores de Los Palmeras.

La dolorosa interna familiar de Marcos Camino: el dolor de su hija Silvina y el vínculo que nunca pudo formar

Hace 11 minutos
Varios jugadores regresarán al Millonario, con futuro incierto.

Quiénes son los jugadores que deben volver a River en diciembre

Hace 15 minutos
El recinto del Senado espera el futuro del proyecto.

Se reactiva el Congreso tras la visita de León XIV: el Senado debatirá la reforma electoral en comisión

Hace 21 minutos
Los gremios paran desde las 21, pero la Ciudad ordena garantizar el 50% del servicio.

Paro de subtes este jueves desde las 21: el Gobierno porteño lanzó una advertencia a los gremios

Hace 35 minutos