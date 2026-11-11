Javier Milei sumó tensión a la interna con Patricia Bullrich: "Hay gente dispuesta a hundir el barco" El Presidente compartió una historia en Instagram sin destinatario explícito. Se leyó como una referencia a la jefa del bloque oficialista en el Senado. Por Agregar C5N en









La publicación de Milei fue interpretada como un mensaje a la senadora.

El presidente Javier Milei compartió este miércoles una historia en Instagram que sumó tensiones en medio de la interna dentro de La Libertad Avanza por las diferencias entre la senadora Patricia Bullrich y el sector que responde a Karina Milei.

El mensaje decía: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán". La historia no mencionó a Bullrich ni identificó a un destinatario. Aun así, se instaló la interpretación de que pudo estar dirigida a la jefa del bloque oficialista en el Senado.

Bullrich, exministra de Seguridad, marcó diferencias con la Casa Rosada en las últimas semanas. Además, se debate su lugar en el armado electoral del oficialismo, donde aspira a posicionarse como alternativa para la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.

Bullrich sumó una foto con dirigentes a sus diferencias con la Casa Rosada Uno de los últimos episodios de la interna fue la difusión de una foto de Bullrich con unos 15 dirigentes de su sector. Entre ellos había diputados nacionales y otros referentes del oficialismo.

Según informó NA, la publicación de esa imagen generó malestar en el entorno de la secretaria general de la Presidencia. Allí la leyeron como un gesto de autonomía de la senadora.