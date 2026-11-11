11 de noviembre de 2026 Inicio
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Javier Milei sumó tensión a la interna con Patricia Bullrich: "Hay gente dispuesta a hundir el barco"

El Presidente compartió una historia en Instagram sin destinatario explícito. Se leyó como una referencia a la jefa del bloque oficialista en el Senado.

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La publicación de Milei fue interpretada como un mensaje a la senadora.

La publicación de Milei fue interpretada como un mensaje a la senadora.

El presidente Javier Milei compartió este miércoles una historia en Instagram que sumó tensiones en medio de la interna dentro de La Libertad Avanza por las diferencias entre la senadora Patricia Bullrich y el sector que responde a Karina Milei.

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El mensaje decía: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán". La historia no mencionó a Bullrich ni identificó a un destinatario. Aun así, se instaló la interpretación de que pudo estar dirigida a la jefa del bloque oficialista en el Senado.

Bullrich, exministra de Seguridad, marcó diferencias con la Casa Rosada en las últimas semanas. Además, se debate su lugar en el armado electoral del oficialismo, donde aspira a posicionarse como alternativa para la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.

Bullrich sumó una foto con dirigentes a sus diferencias con la Casa Rosada

Uno de los últimos episodios de la interna fue la difusión de una foto de Bullrich con unos 15 dirigentes de su sector. Entre ellos había diputados nacionales y otros referentes del oficialismo.

Según informó NA, la publicación de esa imagen generó malestar en el entorno de la secretaria general de la Presidencia. Allí la leyeron como un gesto de autonomía de la senadora.

La reunión se sumó a las diferencias que Bullrich planteó en las últimas semanas. Cuestionó el manejo de la crisis vinculada a Manuel Adorni y se desmarcó de la estrategia de la Casa Rosada en el Congreso sobre Discapacidad, Tierras y Presupuesto.

Esos desacuerdos tienen un peso particular por el cargo que ocupa. Como jefa de bloque, Bullrich encabeza la bancada que debe negociar esas iniciativas en el Senado.

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