30 de octubre de 2026 Inicio
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Martín Menem, en medio de las especulaciones electorales de Patricia Bullrich: "No hay dos candidatos a la presidencia en LLA"

El titular de la Cámara de Diputados llenó de elogios al jefe de Estado al señalar que “es unánime, el único candidato es Milei". Durante una charla de la Fundación Universitaria del Río de la Plata en el Congreso resaltó "su nivel académico, intelectual" y "lo que genera".

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Martín Menem y Patricia Bullrich. 

Martín Menem y Patricia Bullrich. 

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró durante una charla en el Congreso que "no hay dos candidatos a la presidencia en La Libertad Avanza". Sus dichos ocurren en medio de las especulaciones electorales dadas a entender por la senadora oficialista Patricia Bullrich, de cara al 2027.

Bullrich, por ahora jefa del bloque libertario en el Senado.
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Para Menem, “es unánime" que "el único candidato es Milei". Durante una charla de la Fundación Universitaria del Río de la Plata en el Congreso resaltó "su nivel académico, intelectual" y "lo que genera" el jefe de Estado en la gente.

Ante la consulta sobre una una eventual candidatura presidencial de la jefa del bloque oficialista en el Senado, que desató una nueva interna en el Gobierno, el titular de Diputados fue claro: “Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible. No va a haber un fenómeno de un outsider como pasó en la Argentina, ni en el momento en que ocurrió y todos los condimentos que tiene”, afirmó.

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Javier Milei y Patricia Bullrich: ¿candidatos en LLA en 2027?

A posterior, remarcó que que "no hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei”.

El sugestivo video de Patricia Bullrich

Días atrás, la senadora Patricia Bullrich publicó un sugestivo video a sus redes sociales musicalizado con la canción de Plan B llamada Es un secreto, lo cual hace énfasis a las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre del 2027.

Incluso, hace unos días, evitó hablar sobre su futuro, a pesar de que la vinculen con una posible alianza con el actual presidente Javier Milei. “No comments”, expresó ante esa consulta.

En este caso, sin decir nada extra, publicó un video en sus redes sociales con la canción mientras se reflejan imágenes en la Cámara alta. Hay dos referencias: la puerta del ingreso al despacho de la actual titular del Senado y el sillón ubicado desde donde se presiden las sesiones.

“Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte”, dice la canción y podría estar vinculado a la disputa con la actual vice Victoria Villarruel. El video dura solamente unos segundos, pero cierra con una imagen suya en su despacho. Desde su entorno, hablan sobre una posibilidad de ir de segunda, debido a las órdenes que podría imponer Karina Milei.

"Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina", expresa el texto para el video que comparte.

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