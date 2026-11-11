11 de noviembre de 2026 Inicio
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Vidal encabezó histórica entrega de flota de vehículos y equipamiento para la Policía

El Gobierno Provincial incorporó grúas, camionetas, furgones especializados, chalecos antibalas y tecnología para equipar y responder a las necesidades de la Policía. Vidal presentó el Juzgado Provincial de Infracciones y a sus autoridades.

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Vidal encabezó histórica entrega de flota de vehículos.

Vidal encabezó histórica entrega de flota de vehículos.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este miércoles, en el Ministerio de Seguridad, en Río Gallegos, el acto de entrega de una nueva flota pesada y liviana destinada a la Policía de Santa Cruz y otros organismos vinculados a la seguridad provincial.

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La ceremonia contó con la presencia del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; el jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero; autoridades del gabinete provincial, representantes de las Fuerzas Armadas, veteranos de Malvinas y público en general.

La incorporación de estas unidades forma parte de las acciones impulsadas por el Ejecutivo Provincial para mejorar las condiciones operativas del personal policial, ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar los dispositivos de prevención y seguridad en distintas localidades.

Nuevos vehículos para las fuerzas de seguridad

En el marco de una inversión de 1.687.658.966 pesos, instrumentada mediante el Decreto N.º 608/26 y financiada con fondos UNIRSE, se incorporaron seis grúas de arrastre y tres furgones equipados con tecnología especializada.

De las seis grúas, cuatro fueron destinadas a la Policía Caminera, una al área de Logística Policial y otra a la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Asimismo, se entregaron dos furgones de intervención rápida, destinados a las divisiones de Fuerzas Especiales de Zona Norte y Zona Sur, y un furgón equipado como laboratorio móvil para la División Criminalística.

A estas incorporaciones se sumaron 10 camionetas pick-up 4x4, contempladas dentro de los compromisos establecidos en el Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno Provincial y la operadora YPF.

Las unidades fueron destinadas a diferentes áreas operativas, entre ellas Policía Caminera, Criminalística, Narcocriminalidad, Asuntos Internos y el Servicio Penitenciario Provincial, con distribución en distintas localidades santacruceñas. También se contempló la incorporación de motocicletas destinadas a la División Operaciones Rurales (DOR).

Equipamiento para Bomberos y protección del personal policial

Durante la jornada también se concretó la entrega de equipamiento para la Superintendencia de Bomberos, adquirido mediante recursos propios provenientes de la recaudación de la planta verificadora vehicular.

La inversión, de 35.217.213 pesos, permitió incorporar mangas, lanzas, adaptadores y cubiertas destinadas a la División Cuartel Central de Río Gallegos y al Cuartel Octavo de El Calafate.

Por otra parte, se entregaron 100 chalecos antibalas RB3, destinados al personal de Infantería y Fuerzas Especiales, mediante una inversión de 123.463.200 pesos.

La Policía Caminera recibió además 40 conos de señalización, elementos que contribuirán al desarrollo de los controles y procedimientos preventivos sobre las rutas provinciales.

Tecnología para reforzar la seguridad en las rutas

Otro de los puntos destacados de la ceremonia fue la presentación de 16 cámaras lectoras de patentes, que forman parte del Anillo Digital Federal y serán destinadas a puntos estratégicos de Santa Cruz.

Esta tecnología permitirá realizar el reconocimiento automático de matrículas y cruzar información con bases de datos federales, facilitando la detección de vehículos con pedidos de secuestro o vinculados a investigaciones judiciales.

La incorporación de estos dispositivos busca mejorar la articulación entre la Policía Provincial y las fuerzas federales, mediante herramientas tecnológicas que permitan optimizar los controles en rutas y accesos a las localidades.

Mayor capacidad operativa y nuevas inversiones en seguridad

Durante el acto, el jefe de Policía, Diego Agüero destacó la incorporación de vehículos y equipamiento dado que permitirá mejorar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Especiales, Criminalística y las distintas dependencias policiales, además de optimizar el traslado de vehículos siniestrados y fortalecer las condiciones de seguridad del personal.

Asimismo, remarcó que parte del equipamiento destinado al Cuerpo de Bomberos fue adquirido con recursos propios provenientes de las plantas verificadoras, en el marco de una política de autoabastecimiento y optiización de los recursos provinciales. “Esta compra es un hecho histórico, no sólo por el costo, sino por lo que representa la voluntad clara de invertir en nosotros mismos, la voluntad de fortalecer nuestra capacidad operativa. Es decir, buscamos reducir la dependencia económica para cumplir con nuestra función y así optimizar los recursos del Estado provincial”.

Luego respecto al comienzo de trabajo del Juzgado Provincial de Infracciones mencionó: “Este organismo representa una herramienta de control y sanción. A través de su funcionamiento se podrá actuar con una mayor celeridad administrativa, sancionar con justicia y generar un efecto disuasivo concreto sobre quienes no respetan las leyes y ponen en riesgo la vida de los demás en las rutas provinciales. Cuando el control de tránsito se fortalece, se baja la siniestralidad, se protege la vida y se genera seguridad”.

Finalmente, Diego Agüero anunció que ya se trabaja en la adquisición de 2.000 chalecos balísticos y 1.000 armas de puño, de las cuales 400 serán no letales, como parte de una planificación orientada a consolidar una Policía más equipada, preventiva y con mayor capacidad operativa.

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